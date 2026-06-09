Téléchargez les fonds d’écran de macOS 27 Golden Gate dès maintenant

Des mois avant la sortie de macOS 27, prochaine version du système d'exploitation d'Apple, ses fonds d'écran officiels sont disponibles. Vous pouvez les télécharger et vous en servir.

Apple a présenté macOS 27 Golden Gate, future version du système d'exploitation pour les ordinateurs à la pomme croquée. Le nom peut étonner puisqu'il rompt avec une tradition vieille de plusieurs années : il ne s'agit pas d'un lieu naturel (parc national, lac…), mais du célèbre pont suspendu de San Francisco en Californie. Pour le reste, on peut compter sur un affinage de la formule proposée par macOS 26 Tahoe.

À commencer par l'interface graphique avec une amélioration de Liquid Glass, qui semble mieux intégré. Il est également possible d'ajuster l'intensité de l'effet en fonction de ses goûts, un bon point. Autre détail qui participe à cette idée d’homogénéisation : les fenêtres d'applications et les fenêtres système partagent désormais des coins arrondis identiques. L'arrivée de la mise à jour est également l'occasion de proposer la nouvelle IA Siri, propulsée par Gemini. Dans l'attente, vous pouvez déjà donner un air de macOS 27 à votre machine avec ses fonds d'écran officiels.

Voici les fonds d'écran officiels de macOS 27 Golden Gate

C'est une habitude : sitôt l'annonce d'un nouveau macOS faite, il est possible de récupérer ses fonds d'écran en haute résolution. Il y en a deux ici, un pour le mode clair et un pour le mode sombre. Pour les obtenir, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site du Basic Apple Guy, qui les propose en téléchargement dans une version adaptée même aux écrans 5K ou 6 K (les fichiers de base ont une définition de 4480 × 3088 pixels, ce qui est déjà largement suffisant pour la plupart des gens).

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Plus qu'à faire votre choix et définir l'image comme fond d'écran. Le plus simple sur macOS comme sur Windows est de faire un clic droit dessus puis Définir comme fond d'écran (macOS) ou Choisir comme arrière-plan de bureau (Windows 11). Une bêta développeurs de macOS 27 Golden Gate est déjà disponible. La version finale devrait être déployée dans le courant de l’automne 2026.