Android Auto gagne une application pour lire les PDF, mais à quoi ça sert ?

La dernière mise à jour d'Android ajoute le support d'une application permettant de lire vos PDF. Inutile ? Pas pour tout le monde. On vous explique à quoi cela peut servir.

Android Auto, ce n'est une application “classique” : c'est une interface qui fait le lien entre votre smartphone et votre voiture. De fait, différentes applis y sont disponibles, toutes adaptées à un usage lors de la conduite d'un véhicule. Les plus connus sont les services de navigation ou de streaming audio. D'autres ont une utilité moins évidente de prime abord, mais comme les développeurs ne s'embêtent pas pour rien, cela veut dire qu'il y en a forcément une.

Même dans le cas d'une application de lecture des PDF. La version 26.5.0.45958 d'Adobe Acrobat ajoute en effet la compatibilité avec Android Auto. Étrange quand on sait que lire au volant (ses messages par exemple) est extrêmement dangereux. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce choix ? La réponse se trouve dans une fonctionnalité du lecteur de PDF. C'est en réalité la seule qui justifie le portage d'Adobe Acrobat sur Android Auto, en tout cas à ce jour.

Pourquoi utiliser l'application pour PDF Adobe Acrobat sur Android Auto

Adobe Acrobat possède une option permettant de lire les PDF à voix haute. Vous pouvez donc ouvrir un e-book, un cours à réviser ou un document professionnel dont vous prenez prendre connaissance et le “parcourir” sans quitter la route des yeux. Certes, ce n'est pas quelque chose que vous utiliserez tous les jours, voire jamais dans le cas de certaines personnes, mais comme on dit : “qui peut le plus peut le moins”.

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La lecture de PDF à voix haute dans Adobe Acrobat pour Android Auto ne semble pas fonctionner sur tous les fichiers. Lorsque ça marche, l'interface du lecteur multimédia se lance, avec les contrôles associés. Sur le réseau social Reddit, les internautes se rangent plutôt dans la catégorie des personnes qui ne voit pas trop l'intérêt de la chose. Certains plaisantent en disant qu'il ne manque plus que Microsoft Word pour Android Auto désormais.