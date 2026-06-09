Instagram annonce l’arrivée d’une fonctionnalité que tout le monde attend depuis des années

Sur son propre compte Instagram, le patron du réseau social s'est servi de nombreux messages envoyés par la communauté pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité, demandée par la communauté quasiment depuis les débuts de la plateforme.

“Enfin”. La publication d'Adam Mosseri, PDG d'Instagram, annonçant la nouvelle se veut sobre mais efficace. On comprend la stratégie. D'un côté, il s'agit d'annoncer l'arrivée d'une fonctionnalité demandée depuis des lustres par les utilisateurs, sûrement depuis le début du réseau social. De l'autre, il s'agit de faire oublier que la plateforme a préféré ces dernières années mettre à tout prix en avant ses Reels, quitte à complètement saccager le profil de ses utilisateurs.

Aucune mention du nouveau format de la grille dans cette publication, donc, qui se concentre sur la bonne nouvelle. Sur la photo partagée par Adam Mosseri, des captures d'écran des commentaires demandant tous la même chose : la possibilité de réorganiser à sa guise l'ordre des publications sur son profil. Il semblerait que leur vœu soit enfin exaucé.

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Instagram va enfin proposer cette fonctionnalité qui va embellir votre profil

Attention toutefois, il va encore falloir se munir d'un peu de patience. En effet, Adam Mosseri ne précise pas la date de déploiement de cette option. On imagine donc que celle-ci est encore testée en interne, d'autant que nous n'avons pas encore entendu parler d'un déploiement en bêta. Autrement dit, il va sûrement s'écouler plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que vous puissiez en profiter sur votre compte.

Il s'agit d'une victoire certaine pour les utilisateurs, qui demandent depuis des lustres plus de contrôles sur leurs publications — à défaut d'avoir un contrôle sur leur fil d'actualité. Pour ceux qui aiment esthétiser leur grille personnelle ou qui ont renoncé à certaines photos pour ne pas briser le pattern durement mis en place, cette nouvelle est un cadeau tombé du ciel. Reste à savoir s'il faudra toujours se coltiner les Reels en plein milieu de ses carrousels.