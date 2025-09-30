ChatGPT ajoute le contrôle parental, vos enfants ne pourront plus faire n’importe quoi avec l’IA

OpenAI a développé des options de contrôle parental pour ChatGPT. Voici comment elles fonctionnent et comment les activer.

OpenAI annonce l'intégration d'outils de contrôle parental à ChatGPT. Ceux-ci sont d'ores et déjà disponibles pour tous les utilisateurs de ChatGPT, avec un compte gratuit ou payant, et dans le monde entier. Ce nouvel ensemble de fonctionnalités visant à protéger les mineurs “permet aux parents d'associer leur compte à celui de leur adolescent et de personnaliser les paramètres pour une expérience sécurisée et adaptée à son âge”.

Le contrôle parental offre une couche de protection automatique, “notamment contre les contenus explicites, les défis viraux, les jeux de rôle à caractère sexuel, romantique ou violent, et les idéaux de beauté extrêmes”. Il donne aussi la possibilité aux parents d'avoir la main sur d'autres paramètres facultatifs et flexibles.

Comment configurer le contrôle parental sur ChatGPT ?

Voici les options de contrôle parental disponibles :

Définissez des heures silencieuses ou des heures spécifiques pendant lesquelles ChatGPT ne peut pas être utilisé.

Désactivez le mode vocal pour supprimer l'option d'utilisation du mode vocal dans ChatGPT.

Désactivez la mémoire pour que ChatGPT n'enregistre pas et n'utilise pas les mémoires lors de la réponse.

Supprimez la génération d'images , afin que ChatGPT n'ait pas la possibilité de créer ou de modifier des images.

Désactivez la formation des modèles afin que les conversations de vos adolescents ne soient pas utilisées pour améliorer les modèles alimentant ChatGPT.

Pour configurer le contrôle parental, un parent envoie une invitation à son enfant, ou un enfant effectue une demande d'association à un parent. Ce dernier peut alors gérer les paramètres du compte de l'enfant depuis son propre compte, via une page de configuration facile à comprendre, pour personnaliser l'expérience de l'enfant. Si le compte sous tutelle dissocie la connexion avec le compte du parent, celui-ci en est alors informé.

Un système de notification avertit aussi les parents si ChatGPT reconnaît des signes potentiels d'un adolescent qui envisage de se faire du mal. À terme, un système de prédiction d'âge va être déployé pour appliquer automatiquement des paramètres adaptés aux comptes qui sont identifiés comme tenus par un enfant.