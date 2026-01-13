iOS 26.3 : cette fonction de sécurité cruciale pour les messages Android-iPhone arrive bientôt (enfin !)

Si iOS 18 a marqué une étape charnière avec l’adoption du RCS, iOS 26 pourrait enfin intégrer une fonctionnalité cruciale qui manque encore à l’appel : le chiffrement de bout en bout. La publication d’une nouvelle bêta suggère un déploiement plus proche que jamais. Vos échanges avec un proche sous Android vont enfin être sécurisés.

Avec iOS 18, la firme de Cupertino a fini par intégrer le RCS aux iPhone. Le but de ce protocole ? Rendre les échanges entre iOS et Android plus fluides et agréables. Cependant, une fonction clé pour la sécurité manque toujours : le chiffrement de bout en bout (E2EE).

Ce temps pourrait bientôt être révolu. Apple a participé à l’élaboration du nouveau standard RCS, défini par l’association GSM et publié en mars dernier. La marque à la pomme avait partagé sa volonté de l’intégrer à ses systèmes d’exploitation « dans de futures mises à jour logicielles ». Cette avancée significative en termes de sécurité pourrait arriver plus vite qu’on ne le pense.

Apple prépare activement le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS

En août dernier, des lignes de code dans les bêtas d’iOS 26 indiquaient qu'Apple planchait sur l'intégration du protocole MLS (Messaging Layer Security) – celui sur lequel repose le chiffrement de bout en bout. Une nouvelle bêta récemment publiée, la deuxième d’iOS 26.3, laisse penser que son déploiement approche.

L’utilisateur @TiinoX83 sur X (ex-Twitter) y a découvert des chaînes de texte qui font référence à un nouveau réglage dans les carrier bundles : grâce à cet interrupteur, les opérateurs pourraient activer et désactiver le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS. Il donne trois précisions : aucun opérateur n’a activé cette fonctionnalité pour le moment et aucun de ceux qu’il a consultés n’a cette ligne de code… sauf « les quatre principaux opérateurs français (Bouygues, Orange, SFR et Free) ».

Plusieurs éléments méritent d’être commentés. La mention des quatre opérateurs français suggère qu’Apple anticipe les contraintes réglementaires françaises autour du chiffrement. De plus, cette notion d’interrupteur permet de répondre aux exigences du standard. Nos confrères de 9to5Mac les rappellent : les clients RCS doivent activer l’E2EE par défaut, sauf en cas de restriction imposée par la législation locale. Surtout, il n’y a pas de cas par cas : un opérateur n’a pas le droit d’activer le chiffrement de bout en bout pour certains clients seulement – c’est un peu « tout ou rien ». Autre obligation : l’utilisateur doit pouvoir voir l’état du chiffrement.

Quoi qu’il en soit, ces lignes de code montrent qu’Apple prépare activement le terrain de l’E2EE pour le RCS. Toutefois, leur existence ne garantit pas que cette fonctionnalité sera intégrée à la version stable d’iOS 26.3 : peut-être le sera-t-elle dans une future version de l’OS.