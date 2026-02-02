Ce lycéen a dépassé la NASA en découvrant 1,5 million d’objets inconnus dans l’espace

À seulement 18 ans, un lycéen californien a analysé d’anciennes données de la NASA. En quelques semaines, il a découvert 1,5 million d’objets spatiaux encore inconnus. Son algorithme d’IA a surpassé les outils utilisés jusque-là par les chercheurs.

L’univers regorge d’objets mystérieux que la science peine encore à expliquer. Certains échappent aux classifications établies, comme cet astre découvert en 2025, capable d’émettre une lumière des milliers de fois plus intense que celle des magnétars. D’autres restent totalement invisibles, détectables uniquement par leur masse, comme une structure sombre repérée à 11 milliards d’années-lumière. Malgré les télescopes modernes et les méthodes avancées d’observation, une grande partie du cosmos demeure hors de portée.

C’est dans ce contexte que Matteo Paz, un lycéen de 18 ans, a réalisé une avancée spectaculaire. Dans le cadre du programme Caltech Planet Finder Academy, il a étudié les archives du télescope NEOWISE de la NASA. Là où les chercheurs se concentraient sur des échantillons réduits, il a choisi une autre approche. Il a développé un algorithme d’intelligence artificielle capable de traiter des données à très grande échelle. Grâce à cette méthode, il a identifié 1,5 million d’objets célestes encore inconnus. Elle a ainsi surpassé les performances des outils utilisés jusqu’ici par les spécialistes.

Un lycéen découvre 1,5 million d’objets cosmiques grâce à une IA plus performante que celle de la NASA

Selon BGR, Matteo Paz a mis au point en six semaines un système d’apprentissage automatique capable de repérer des variations infimes de lumière dans des relevés astronomiques. Son outil détecte des phénomènes tels que des étoiles binaires, des quasars ou des sources variables invisibles à l’œil nu. Les données du télescope NEOWISE, soit plus de 200 milliards de lignes, ont été intégralement exploitées pour cette découverte. Ses résultats ont été publiés dans The Astronomical Journal et récompensés par un prix de 250 000 dollars (environ 200 000 euros) dans le cadre du concours Regeneron Science Talent Search.

L’algorithme pourrait désormais être utilisé sur d’autres ensembles de données, comme ceux du télescope Kepler ou du futur Roman Space Telescope. Cette avancée montre que l’intelligence artificielle peut jouer un rôle central dans la recherche spatiale. Elle permet de révéler des objets restés invisibles malgré des années d’observations.