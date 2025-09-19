Problème de batterie avec votre iPhone ? Cette nouveauté d’iOS 26 peut vous aider à améliorer l’autonomie

Le nouveau menu Batterie d'iOS 26 nous donne les outils pour contrôler la consommation d'énergie de l'iPhone et améliorer son autonomie.

iOS 26 est disponible depuis quelques jours sur les anciens iPhone compatibles et vient préinstallé sur les iPhone 17, qui sortent officiellement aujourd'hui. La mise à jour apporte de nombreux changements, notamment d'interface avec Liquid Glass. On n'en parle pas forcément beaucoup, mais Apple a aussi amélioré son menu dédié à la batterie dans les Paramètres. Et un nouvel outil en particulier peut vous permettre d'améliorer l'autonomie de votre iPhone.

Comme le remarque 9To5Mac, iOS 26 offre de nouvelles solutions aux utilisateurs pour contrôler la consommation énergétique de leur appareil et tenter d'éviter que la batterie ne se vide trop rapidement. Les applications qui drainent trop d'énergie par rapport à leur usage sont désormais mieux mises en avant. Une icône d'avertissement et une couleur orange attirent tout de suite l'œil sur les applis problématiques, alors qu'il fallait jusqu'ici fouiller dans les informations disponibles pour les repérer.

Maitrisez la consommation d'énergie et l'autonomie de votre iPhone avec iOS 26

Ce qui est intéressant ici, c'est que le système ne se contente pas d'indiquer les applications qui consomment le plus. Si vous lancez un jeu gourmand en ressources ou que vous scrollez pendant des heures sur un réseau social, évidemment que l'app en question sera en tête de liste. Il s'agit ici plutôt d'établir quelles apps tirent plus sur la batterie de ce qu'elles devraient par rapport à leurs fonctionnalités et à leur temps d'utilisation.

Par exemple, sur la capture d'écran ci-dessus, on voit qu'Instagram n'est pas affiché en orange malgré 6 % de consommation de la batterie, car celle-ci est justifiée par son usage. Mais 9To5Mac explique que l'app Météo est quant à elle apparue en orange à 4 %, car son exécution en arrière-plan ne justifie pas un tel besoin en énergie.

Avec de telles donnes si facilement accessibles, l'utilisateur peut régler le comportement des applis pour réduire leur consommation d'énergie, et donc augmenter l'autonomie de leur iPhone. Voire supprimer les apps qui ne servent pas beaucoup et qui réduisent l'endurance du mobile. Rappelons aussi qu'Apple a prévenu qu'iOS 26 peut faire baisser l'autonomie des iPhone, mais de manière temporaire.