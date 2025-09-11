Pas besoin d’acheter une Apple Watch Series 11 pour profiter de ces nouveautés annoncées par Apple

Apple a tenté de nous séduire avec de nouvelles fonctionnalités pour nous pousser à acheter ses nouvelles montres connectées. Mais en réalité, les Apple Watch de générations antérieures vont aussi bénéficier de ces options avec la mise à jour watchOS 26.

Apple vient de présenter ses nouvelles montres connectées Watch Series 11 et Watch SE 3. La firme a fait la démonstration de nouvelles fonctionnalités de santé pour mettre en avant ses produits, mais la plupart d'entre elles ne sont pas exclusives à cette génération. Avec la mise à jour vers watchOS 26, la plupart d'entre elles seront aussi disponibles sur des modèles de smartwatches antérieurs.

Comme le précise LifeHacker, le nouveau système de surveillance de la tension artérielle ne repose pas sur un nouveau composant, comme un tensiomètre, mais sur le capteur optique de fréquence cardiaque déjà existant. Cette fonctionnalité sera donc également accessible sur les Apple Watch Series 9, Series 10 et Ultra 2. L'Apple Watch SE 3 en sera par contre dépourvue. Pour accéder à cette option, il faut donc tout de même posséder une montre connectée haut de gamme récente, mais pas forcément une Apple Watch Series 11 ou une Apple Watch Ultra 3.

Avec watchOS 26, les Apple Watch déjà sorties font le plein de nouveautés

L'autre nouveauté santé majeure annoncée par Apple est une amélioration du score de sommeil. Il s'agit d'une fonction d'analyse de données, qui combine des informations telles que la durée du sommeil, la durée des phases de sommeil, ou encore la fréquence des réveils durant la nuit. Celles-ci sont recueillies grâce aux capteurs de fréquence cardiaque, de température au poignet, d'oxygène dans le sang et de fréquence respiratoire. Le système génère ensuite un score de qualité du sommeil.

De nombreuses montres connectées d'Apple vont bénéficier de ce suivi du sommeil amélioré. En fait, tous les modèles qui disposent déjà de la version de base sont concernés : toutes les Apple Watch Ultra, les Apple Watch Series 6 et supérieures, ainsi que l'Apple Watch SE 2. Là encore, pas de quoi inciter à passer aux nouvelles smartwatches frappées du logo à la pomme.

Ajoutons que la fonction de mouvement du poignet de watchOS 26 sera également compatible avec les Apple Watch Series 9, Series 10 et Ultra 2.