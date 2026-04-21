Cette Citroën électrique à moins de 13 000 € est une bonne affaire, sauf si vous lisez les petites lignes

Les voitures électriques abordables se font rares, mais Citroën vient de franchir un cap inédit. La ë-C3 Autonomie Urbaine descend à 12 990 € aides déduites, un record sur le marché français. Derrière ce prix plancher se cachent pourtant plusieurs conditions à bien lire avant de signer.

Le marché de la voiture électrique souffre d'un mal connu. Les prix restent trop élevés pour le grand public malgré les efforts des constructeurs. La ë-C3 de Citroën avait déjà passé sous la barre des 14 000 € grâce aux aides, une performance rare sur ce segment. Dès le 1er mai, la citadine française va encore plus loin. Sa version Autonomie Urbaine s'affiche à 12 990 € toutes aides déduites, devenant la voiture électrique la moins chère du marché.

Notre essai de la ë-C3 avait confirmé que la citadine tenait ses promesses au quotidien, malgré ses concessions techniques. Pour atteindre 12 990 €, il faut appartenir aux ménages en situation de précarité énergétique. Ces derniers bénéficient d'une prime CEE de 6 100 €, à laquelle Citroën ajoute 900 € de remise supplémentaire. Pour tous les autres, la prime CEE minimale de 3 500 € s'applique automatiquement. La ë-C3 Autonomie Urbaine revient alors à 16 490 €. Son tarif de base sans aides reste fixé à 19 990 €.

La ë-C3 Autonomie Urbaine affiche 213 km d'autonomie et 113 ch, mais attention à la recharge

La ë-C3 Autonomie Urbaine embarque une batterie de 30 kWh pour 213 km d'autonomie WLTP. Sur autoroute, cette autonomie tombe à environ 110 km avant de devoir s'arrêter recharger. Le moteur de 113 ch reste identique au modèle 44 kWh, ce qui garantit des accélérations vives. La charge rapide en courant continu DC à 30 kW n'est pas incluse de série. Il faudra ajouter 400 € pour en profiter. La Renault Twingo électrique adopte une stratégie similaire en monnayant son chargeur rapide 50 kW.

La finition YOU reste fonctionnelle malgré son niveau de prix. Climatisation et feux de jour à LED sont inclus de série. Les vitres arrière sont manuelles et l'absence d'écran tactile supprime la radio embarquée. Le conducteur devra utiliser son smartphone sur un support dédié. Ces compromis restent acceptables pour un usage urbain quotidien au regard du tarif affiché. À ce prix, la ë-C3 Autonomie Urbaine n'a tout simplement aucun concurrent direct sur le marché du neuf.