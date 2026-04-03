Plus d’équipements et presque le même prix, cette série spéciale Citroën va faire des jaloux

Citroën vient de lancer une nouvelle série spéciale baptisée Collection sur ses trois modèles électriques. Les ë-C3, ë-C3 Aircross et ë-C4 gagnent en équipements et en style. La surprise vient du prix, qui reste presque inchangé.

Citroen collection serie speciale

Les constructeurs automobiles cherchent en permanence à élargir leur gamme sans multiplier les modèles. Les séries spéciales permettent d'enrichir une finition existante avec des équipements supplémentaires, tout en conservant une cohérence tarifaire. Citroën maîtrise cet exercice depuis plusieurs années. La marque aux chevrons s'est imposée sur le segment de la citadine électrique abordable. Le prix de la ë-C3 est même récemment passé sous la barre des 14 000 euros grâce aux aides à l'achat. Une performance rare sur ce segment.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit la nouvelle série Collection, disponible depuis le 1er avril 2026. Elle concerne trois modèles électriques de la gamme Citroën. La ë-C3 Aircross, que nous avions pu essayer en avant-première, s'était rapidement imposée comme le SUV électrique le moins cher du marché. La ë-C3 et la ë-C4 complètent le trio concerné par cette nouvelle série. Ces trois modèles forment aujourd'hui le cœur de l'offre électrique de Citroën en Europe.interieur c3 collection

La série Collection de Citroën enrichit les ë-C3, ë-C3 Aircross et ë-C4 avec plus d'équipements

La série Collection repose sur la finition Plus, soit le cœur de gamme de Citroën. Les trois modèles adoptent des inserts rouge Infra sur la carrosserie, des jantes noires spécifiques et des vitres arrière surteintées. À l'intérieur, une nouvelle ambiance baptisée Urban Blue habille les sièges et la planche de bord. La ë-C3 gagne une caméra de recul et des vitres arrière électriques. La ë-C3 Aircross reçoit l'accès et le démarrage mains libres, une première sur cette gamme. La ë-C4 profite d'un écran central de 10 pouces avec navigation connectée et d'une caméra de recul enrichie.

Le surcoût reste très mesuré. La ë-C3 Collection débute à 27 050 euros, contre 25 650 euros pour la finition Plus. La ë-C3 Aircross passe de 31 650 à 33 050 euros. La ë-C4 est proposée à partir de 37 450 euros, contre 35 950 euros. Pour les utilisateurs qui hésitaient à monter en gamme, cette série Collection offre un rapport équipement-prix difficile à ignorer.


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