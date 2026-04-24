Cette borne de recharge ultra-compacte peut recharger deux voitures simultanément en un temps record

ChargePoint vient de dévoiler une nouvelle borne de recharge ultra-compacte pour voitures électriques. Elle promet de tenir dans un seul boîtier tout en délivrant une puissance jamais atteinte sur ce format. De quoi simplifier l'installation des stations sans rien céder à la vitesse.

La course à la recharge ultra-rapide s'intensifie chaque mois entre les fabricants. Les constructeurs et opérateurs cherchent à réduire le temps passé à la borne pour accélérer l'adoption des voitures électriques. BYD vient ainsi d'annoncer le déploiement en Europe de ses Flash Charger capables de monter à 1 500 kW. De son côté, Tesla finalise le déploiement de ses Superchargeurs V4 plafonnant à 500 kW. Mais la puissance brute n'est pas le seul critère qui compte pour les opérateurs.

L'encombrement reste un frein majeur dans les centres-villes ou les stations existantes. La plupart des bornes ultra-rapides imposent une armoire de puissance séparée, qui occupe une place importante au sol et complique l'installation. C'est précisément ce point que ChargePoint a décidé d'attaquer avec son nouveau modèle, dévoilé le 23 avril.

ChargePoint dévoile l'Express Solo, une borne tout-en-un capable d'envoyer 600 kW à une voiture électrique

Co-développée avec Eaton, l'Express Solo intègre tous les composants nécessaires dans un seul boîtier. Elle peut envoyer jusqu'à 600 kW à un seul véhicule, ou répartir cette puissance entre deux voitures branchées en simultané. ChargePoint affirme qu'il s'agit de la borne autonome la plus rapide au monde pour les véhicules de tourisme. Le constructeur revendique une densité de puissance environ 40 % supérieure aux autres solutions du marché. À titre de comparaison, l'Alpitronic HYC400, l'une des bornes autonomes les plus répandues, plafonne à 400 kW. Les Superchargeurs Tesla et les Flash Charger BYD, eux, nécessitent une armoire de puissance externe. L'Express Solo peut même servir d'armoire pour une seconde borne à deux ports, sans modifier la puissance totale du système.

La borne propose les connecteurs CCS et NACS via la solution Omni Port de ChargePoint. Elle s'intègre aussi avec des panneaux solaires, des systèmes de stockage d'énergie et la charge bidirectionnelle. Contrairement à d'autres produits du fabricant limités à certains marchés, l'Express Solo sera commercialisée à la fois aux États-Unis et en Europe. Une particularité notable, qui devrait permettre aux opérateurs européens de densifier leurs stations sans casser leur infrastructure existante.