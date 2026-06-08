Vous pouvez faire tourner Windows 95 sur votre calculatrice, mais il faut être sacrément patient

Encore un projet complètement loufoque tout droit tiré de Reddit : un utilisateur s'est mis en tête de lancer Windows 95 sur sa calculatrice. Croyez-le ou non, il y est parvenu. Ceci dit, il avait visiblement un peu de temps devant lui.

windows 95 calculatrice
Crédits : u/Far-Temperature3580 via Reddit

On le sait désormais depuis plusieurs années, Windows 95 peut se lancer sur à peu près n'importe quel appareil doté d'un processeur et d'un écran. Ces derniers temps, le système d'exploitation fait l'objet d'un regain de nostalgie auprès de ses utilisateurs de l'époque, qui tentent de le maintenir en vie (de le ressusciter ?) par tous les moyens. Forcément, dans ce genre de contexte, il est toujours intéressant de surveiller ce qu'il se passe sur Reddit.

Ça n'a pas raté. Il y a quelques jours, un utilisateur se faisant appeler Far-Temperature3580 a posté une vidéo sur le subreddit de Windows. Il y filme sa calculatrice TI-Nspire CX, sur laquelle il a, vous l'aurez compris, installé Windows 95. Pendant qu'à l'époque vous vous amusiez à écrire des messages douteux sur la vôtre en cours, d'autres trouvent des moyens de transformer la leur en véritable ordinateur (presque) fonctionnel.

Sur le même sujet — Des icônes de Windows 95 sont encore présentes dans Windows 11, voici où elles se cachent

Faire tourner Windows 95 sur sa calculatrice, et pourquoi pas ?

Pour parvenir à ses fins, Far-Temperature3580 a installé l'émulateur tiny386, un fork de i386 qui se veut encore plus léger — un paramètre non négociable pour un projet comme celui-ci. En effet, même en réduisant au maximum la taille d'un OS pourtant déjà pas bien lourd selon les standards actuels, la calculatrice crache ses tripes pour parvenir à arriver au Bureau. D'après l'utilisateur, il a tout de même fallu attendre 7 minutes pour être témoin de cet exploit.

Il faut également souligner que la vidéo s'arrête à cet instant précis et que l'on ne voit pas Far-Temperature3580 ouvrir une application ni même déplacer sa souris. Rien de bien étonnant, on imagine que cette étape lui demandera un petit plus de travail. En attendant, nous voilà avec une nouvelle preuve de ce qu'est véritablement que les ordinateurs ne sont en réalité que des calculatrices géantes.

I got Windows 95 running on my calculator!
by
u/Far-Temperature3580 in
windows


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