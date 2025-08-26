One UI 8 débarque très bientôt sur les Samsung Galaxy, voici la liste des modèles compatibles

Samsung confirme que le déploiement de One UI 8 sur les smartphones et tablettes compatibles n'aura pas de retard. Vôtre appareil y aura-t-il droit ? Nous vous avons dressé la liste.

Alors que One UI 7, la précédente version de la surcouche Android de Samsung, a mis du temps à arriver, voici que débarque sa successeure. Rappelons que les récents Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 sont déjà livrés avec One UI 8, basée sur Android 16. Celles et ceux qui n'ont pas craqué pour les derniers pliables de la marque sud-coréenne doivent encore patienter.

Faut-il encore une fois s'attendre à un déploiement chaotique sur les autres appareils ? Bonne nouvelle : la réponse est non. Dans un billet de blog, Samsung confirme que “One UI 8 sera déployé sur d'autres appareils en septembre, à commencer par la série Galaxy S25“. C'est donc une affaire de semaines avant que la mise à jour arrive sur ces derniers.

Notez qu'il s'agit d'un début de déploiement. Tous les modèles ne seront donc pas servis dès le mois prochain et certains verront arriver One UI 8 en octobre par exemple. En attendant, vérifiez si votre smartphone ou votre tablette Galaxy y aura droit avec notre liste des modèles compatibles.

Voici les modèles de smartphones et tablettes Galaxy compatibles avec One UI 8

La liste suivante est constituée des informations connues à la date de publication de cet article. Elle n'est donc pas nécessairement exhaustive au moment où vous la parcourez. Nous la mettrons à jour au fil du temps. N'hésitez pas à utiliser le raccourci Ctrl + F ou Commande + F pour savoir rapidement si votre modèle s'y trouve. Cela étant dit, commençons par la série des Galaxy S :

Galaxy S21 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 Ultra

Viennent ensuite plusieurs Galaxy Z Flip et Z Fold, en dehors de la 7e génération qui dispose déjà de One UI 8 :

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 6

Passons maintenant à la série des Galaxy A, les modèles d'entrée de gamme de la marque :

Galaxy A06

Galaxy A15 4G

Galaxy A15 5G

Galaxy A16 4G

Galaxy A16 5G

Galaxy A17

Galaxy A24

Galaxy A25

Galaxy A33

Galaxy A34

Galaxy A35

Galaxy A36

Galaxy A53

Galaxy A54

Galaxy A55

Galaxy A56

Galaxy A73

Continuons avec les Galaxy M, F et XCover. Moins connus, mais tout de même concernés par One UI 8 :

Galaxy M06

Galaxy M15

Galaxy M16

Galaxy M33

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M54

Galaxy M55

Galaxy M55s

Galaxy M56

Galaxy F06

Galaxy F15

Galaxy F16

Galaxy F34

Galaxy F36

Galaxy F54

Galaxy F55

Galaxy F56

Galaxy XCover 6

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Terminons cette longue liste avec les tablettes Galaxy Tab :