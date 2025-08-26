One UI 8 débarque très bientôt sur les Samsung Galaxy, voici la liste des modèles compatibles
Samsung confirme que le déploiement de One UI 8 sur les smartphones et tablettes compatibles n'aura pas de retard. Vôtre appareil y aura-t-il droit ? Nous vous avons dressé la liste.
Alors que One UI 7, la précédente version de la surcouche Android de Samsung, a mis du temps à arriver, voici que débarque sa successeure. Rappelons que les récents Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 sont déjà livrés avec One UI 8, basée sur Android 16. Celles et ceux qui n'ont pas craqué pour les derniers pliables de la marque sud-coréenne doivent encore patienter.
Faut-il encore une fois s'attendre à un déploiement chaotique sur les autres appareils ? Bonne nouvelle : la réponse est non. Dans un billet de blog, Samsung confirme que “One UI 8 sera déployé sur d'autres appareils en septembre, à commencer par la série Galaxy S25“. C'est donc une affaire de semaines avant que la mise à jour arrive sur ces derniers.
Notez qu'il s'agit d'un début de déploiement. Tous les modèles ne seront donc pas servis dès le mois prochain et certains verront arriver One UI 8 en octobre par exemple. En attendant, vérifiez si votre smartphone ou votre tablette Galaxy y aura droit avec notre liste des modèles compatibles.
Voici les modèles de smartphones et tablettes Galaxy compatibles avec One UI 8
La liste suivante est constituée des informations connues à la date de publication de cet article. Elle n'est donc pas nécessairement exhaustive au moment où vous la parcourez. Nous la mettrons à jour au fil du temps. N'hésitez pas à utiliser le raccourci Ctrl + F ou Commande + F pour savoir rapidement si votre modèle s'y trouve. Cela étant dit, commençons par la série des Galaxy S :
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 Ultra
Viennent ensuite plusieurs Galaxy Z Flip et Z Fold, en dehors de la 7e génération qui dispose déjà de One UI 8 :
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Fold 6
Lire aussi – La prochaine mise à jour de Samsung One UI 8 va révolutionner le son de vos vidéos grâce à cette nouvelle fonction
Passons maintenant à la série des Galaxy A, les modèles d'entrée de gamme de la marque :
- Galaxy A06
- Galaxy A15 4G
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A16 4G
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A17
- Galaxy A24
- Galaxy A25
- Galaxy A33
- Galaxy A34
- Galaxy A35
- Galaxy A36
- Galaxy A53
- Galaxy A54
- Galaxy A55
- Galaxy A56
- Galaxy A73
Continuons avec les Galaxy M, F et XCover. Moins connus, mais tout de même concernés par One UI 8 :
- Galaxy M06
- Galaxy M15
- Galaxy M16
- Galaxy M33
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M54
- Galaxy M55
- Galaxy M55s
- Galaxy M56
- Galaxy F06
- Galaxy F15
- Galaxy F16
- Galaxy F34
- Galaxy F36
- Galaxy F54
- Galaxy F55
- Galaxy F56
- Galaxy XCover 6
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
Lire aussi – Grâce à One UI 8, vous allez pouvoir encore mieux personnaliser l’écran d’accueil de votre smartphone Samsung
Terminons cette longue liste avec les tablettes Galaxy Tab :
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8 5G
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8+ 5G
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8 Ultra 5G
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 5G
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9+ 5G
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 Ultra 5G
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+