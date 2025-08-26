One UI 8 débarque très bientôt sur les Samsung Galaxy, voici la liste des modèles compatibles

Samsung confirme que le déploiement de One UI 8 sur les smartphones et tablettes compatibles n'aura pas de retard. Vôtre appareil y aura-t-il droit ? Nous vous avons dressé la liste.

Galaxy Z Fold 7
A gauche le S25 Ultra, à droite le Z Fold 7

Alors que One UI 7, la précédente version de la surcouche Android de Samsung, a mis du temps à arriver, voici que débarque sa successeure. Rappelons que les récents Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 sont déjà livrés avec One UI 8, basée sur Android 16. Celles et ceux qui n'ont pas craqué pour les derniers pliables de la marque sud-coréenne doivent encore patienter.

Faut-il encore une fois s'attendre à un déploiement chaotique sur les autres appareils ? Bonne nouvelle : la réponse est non. Dans un billet de blog, Samsung confirme que “One UI 8 sera déployé sur d'autres appareils en septembre, à commencer par la série Galaxy S25“. C'est donc une affaire de semaines avant que la mise à jour arrive sur ces derniers.

Notez qu'il s'agit d'un début de déploiement. Tous les modèles ne seront donc pas servis dès le mois prochain et certains verront arriver One UI 8 en octobre par exemple. En attendant, vérifiez si votre smartphone ou votre tablette Galaxy y aura droit avec notre liste des modèles compatibles.

Voici les modèles de smartphones et tablettes Galaxy compatibles avec One UI 8

La liste suivante est constituée des informations connues à la date de publication de cet article. Elle n'est donc pas nécessairement exhaustive au moment où vous la parcourez. Nous la mettrons à jour au fil du temps. N'hésitez pas à utiliser le raccourci Ctrl + F ou Commande + F pour savoir rapidement si votre modèle s'y trouve. Cela étant dit, commençons par la série des Galaxy S :

  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy S22
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S25
  • Galaxy S25+
  • Galaxy S25 Edge
  • Galaxy S25 Ultra

Viennent ensuite plusieurs Galaxy Z Flip et Z Fold, en dehors de la 7e génération qui dispose déjà de One UI 8 :

  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Fold 6

Passons maintenant à la série des Galaxy A, les modèles d'entrée de gamme de la marque :

  • Galaxy A06
  • Galaxy A15 4G
  • Galaxy A15 5G
  • Galaxy A16 4G
  • Galaxy A16 5G
  • Galaxy A17
  • Galaxy A24
  • Galaxy A25
  • Galaxy A33
  • Galaxy A34
  • Galaxy A35
  • Galaxy A36
  • Galaxy A53
  • Galaxy A54
  • Galaxy A55
  • Galaxy A56
  • Galaxy A73

Continuons avec les Galaxy M, F et XCover. Moins connus, mais tout de même concernés par One UI 8 :

  • Galaxy M06
  • Galaxy M15
  • Galaxy M16
  • Galaxy M33
  • Galaxy M34
  • Galaxy M53
  • Galaxy M54
  • Galaxy M55
  • Galaxy M55s
  • Galaxy M56
  • Galaxy F06
  • Galaxy F15
  • Galaxy F16
  • Galaxy F34
  • Galaxy F36
  • Galaxy F54
  • Galaxy F55
  • Galaxy F56
  • Galaxy XCover 6
  • Galaxy XCover 7
  • Galaxy XCover 7 Pro

Terminons cette longue liste avec les tablettes Galaxy Tab :

  • Galaxy Tab S6 Lite (2024)
  • Galaxy Tab A9
  • Galaxy Tab A9+
  • Galaxy Tab S8
  • Galaxy Tab S8 5G
  • Galaxy Tab S8+
  • Galaxy Tab S8+ 5G
  • Galaxy Tab S8 Ultra
  • Galaxy Tab S8 Ultra 5G
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9 5G
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9+ 5G
  • Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab S9 Ultra 5G
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab S10+
  • Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 FE+

