Ce smartphone Samsung Galaxy reçoit probablement sa dernière mise à jour

Une mise à jour datée de janvier 2026 est en cours de déploiement pour un smartphone Galaxy de Samsung. Il faut en profiter, c'est sûrement la dernière qu'il recevra. La fin d'une ère.

Acheter un smartphone, c'est quelque part acheter un produit à l'espérance de vie limitée. Techniquement, rien ne vous empêche de vous en servir toute votre vie du moment qu'il fonctionne suffisamment bien pour vos besoins. Côté logiciel en revanche, le mobile n'évoluera plus à partir d'un certain nombre d'années.

Il n'y a pas si longtemps, la plupart des modèles recevait entre 3 et 5 ans de mises à jour. Puis Google est passé à 7 ans à la sortie des Pixel 8 et les autres marques lui ont rapidement emboîté le pas. Certaines, Google en tête, ont d'ailleurs étendu ce fonctionnement à des smartphones plus anciens. Mais fatalement, la fin de vie arrive, comme pour un Galaxy de Samsung qui reçoit probablement le dernier correctif de sa carrière.

Clap de fin pour ce Galaxy de Samsung ? La mise à jour à venir pourrait être la dernière

En Corée du Sud, la série des Galaxy S21 sont en train de recevoir une mise à jour numérotée G99xNKSSCHZA5. La firme la déploiera aux autres pays pays du monde dans les semaines qui viennent.

Ce correctif de sécurité n'apporte aucune nouvelle fonctionnalité. En revanche, il corrige 55 failles. Officiellement, il est possible que ce ne soit pas le dernier. Étant donné l'âge des smartphones et les difficultés des S21 pour prendre en charge les dernières technologies IA par exemple, il est cependant fort probable que si.

Rappelons qu'un smartphone qui ne reçoit plus de mise à jour est tout à fait utilisable, à condition d'accepter qu'il est désormais plus vulnérable aux cyberattaques. Si vous choisissez de le conserver pour un usage quotidien, il faut donc redoubler de prudence face aux nombreuses tentatives de dérober vos données personnelles.

N'oubliez pas que vous pouvez anticiper cette “fin de vie” en consultant notre guide indiquant combien d'années votre smartphone Android recevra des mises à jour, marque par marque. Mieux vaut prévenir que guérir.

Source : SamMobile