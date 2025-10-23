Ce smartphone Samsung reçoit One UI 8, mais ce sera sa dernière mise à jour

Le déploiement de One UI 8 continue chez Samsung. Après avoir servi des smartphones haut de gamme et récents, le constructeur commence à fournir la nouvelle version à des modèles moins premium et plus anciens.

Samsung déploie la mise à jour vers One UI 8.0 sur le Galaxy S21 FE. Si vous êtes propriétaire de ce modèle, vous allez enfin pouvoir bénéficier des nouveautés introduites par Android 16 et par la surcouche de Samsung plus spécifiquement. Cette version apporte quelques nouvelles fonctionnalités, mais s'évertue surtout à rendre le système plus stable et de corriger des petits défauts présents dans One UI 7, qui avait bouleversé l'interface et les animations sur les smartphones de la marque.

Il s'agit de la dernière mise à jour majeure pour le Galaxy S21 FE. Samsung avait promis quatre an de support pour ce modèle en termes de versions Android. Il reste par contre encore une année de suivi en matière de patchs de sécurité. Le mobile continuera donc de recevoir des mises à jour de sécurité jusqu'à l'année prochaine.

One UI 8 débarque sur le Galaxy S21 FE

Le nouveau firmware (version G990EXXUIHYJ2) inclut la mise à niveau vers One UI 8, ainsi que les correctifs de sécurité Android de septembre 2025. Elle pèse un plus de 2 Go est a déjà été rendue disponible dans plusieurs pays, comme la Thaïlande et le Vietnam. Surveillez votre appareil, il devrait recevoir la mise à jour dans les heures ou les jours qui viennent. Une notification vous sera envoyée lorsque vous pourrez installer One UI 8 sur votre mobile. Vous pouvez aussi vérifier manuellement si elle est déjà disponible dans le menu Paramètres > Mise à jour logicielle.

On ne peut qu'espérer que cette version pour le Galaxy S21 FE ne contienne pas de bug majeur et que son déploiement se passera mieux que celui pour d'autres modèles. Samsung a récemment suspendu One UI 8 sur les Galaxy S24, S23 et S22, ainsi que sur certains smartphones pliables. On ne connaît pas les raisons de ce retrait, mais il semble que le constructeur a identifié des problèmes qu'il a jugés bon de corriger avant de laisser plus d'utilisateurs installer la mise à jour.