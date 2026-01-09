Si vous possédez un de ces Samsung Galaxy, préparez-vous à recevoir cette mise à jour surprise du Play Store

Depuis plusieurs mois, certains smartphones Galaxy ne recevaient plus les mises à jour du Play Store. Samsung commence enfin à corriger le tir. Mais seuls certains modèles sont concernés pour le moment.

Les mises à jour du Google Play System sont devenues essentielles pour tous les smartphones Android. Elles ne modifient pas l’interface, mais corrigent des failles, améliorent la compatibilité des services et assurent le bon fonctionnement du Play Store. Contrairement aux mises à jour Android classiques, elles sont indépendantes du constructeur. Pourtant, sur certains appareils Galaxy, elles avaient mystérieusement disparu.

Depuis plusieurs semaines, des utilisateurs de smartphones Samsung signalaient que leur appareil restait bloqué sur d’anciennes versions du Google Play System. Samsung avait suspendu ces mises à jour, sans en donner les raisons précises. D’après Android Authority, la marque aurait interrompu temporairement le processus à l’occasion du déploiement de nouvelles versions de One UI. La situation évolue enfin, mais tous les appareils ne sont pas concernés.

Les Galaxy S10, S20 et S21 reçoivent enfin les mises à jour Google Play

Certains smartphones de la gamme Galaxy commencent à recevoir des mises à jour Google Play récentes. Les versions repérées vont de novembre 2025 à janvier 2026, selon les utilisateurs. Cela montre que le processus a bien repris sur certains modèles plus anciens.

Voici les Samsung Galaxy concernés par la mise à jour du Play Store, pour le moment :

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Les modèles plus récents, comme les Galaxy S23 ou les téléphones pliables, ne sont pas encore concernés. Samsung a toutefois précisé que la reprise complète des mises à jour interviendra plus tard dans le mois.

Pendant ce temps, Google continue d’améliorer les services du Play Store. Une nouvelle fonction appelée Essayer avant d’acheter est actuellement en développement. Elle permettra de tester gratuitement des jeux payants tout en conservant sa progression en cas d’achat. Cette option s’appuiera sur les dernières versions de la bibliothèque d’applis, ce qui renforce l’importance de recevoir les mises à jour à temps. Les modèles encore bloqués risquent donc de passer à côté de certaines nouveautés.