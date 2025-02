C’est la fin des mises à jour d’Android pour ces appareils Samsung, le vôtre en fait-il partie ?

Comme chaque année, certains appareils Samsung s'apprêtent à recevoir ce qui sera leur dernière mise à jour d'Android. Vérifiez si c'est le cas du vôtre avec la liste ce ceux qui sont concernés en 2025.

Nos smartphones et tablettes Android reçoivent les nouvelles versions du système d'exploitation mobile de plus en plus longtemps. Il y a quelques années, ils avaient droit à 3 d'entre elles en moyenne. Désormais, la norme est de 7 ans pour la plupart des hauts de gamme, sachant que des extensions surprises sont toujours possibles. Mais il arrive fatalement que le support prenne fin. Chez par exemple le cas chez Samsung.

Alors que les heureux détenteurs d'un modèle compatible attendent avec impatience One UI 7.0, basé sur Android 15, certains redoutent l'arrivée de la notification puisqu'elle sera la dernière de ce genre. En se basant que ce que prévoit le constructeur coréen en la matière, il est possible de dresser une liste des mobiles et tablettes Samsung qui ne recevront plus de mise à jour d'Android après 2025. Voyons qui est concerné.

Voici la liste des appareils Samsung qui recevront leur dernière mise à jour d'Android en 2025

Sans surprise, on trouve des modèles considérés comme anciens. Cela ne veut pas dire qu'ils déméritent face à leur petits frères plus récents bien sûr. S'ils fonctionnent encore suffisamment bien pour vous, rien ne vous force à changer. Pour les appareils Samsung suivants, Android 15 sera donc la dernière mise à jour du système :

Notez que s'ils n'auront pas droit à One UI 8.0 (Android 16), tous continueront de recevoir des mises à jour de sécurité pendant au moins un an. N'oublions pas également que nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise de Samsung. Le fabricant pourrait très bien décider de donner un sursis à certains d'entre eux, si ce n'est la totalité. One UI 7.0 sera préinstallé sur les Galaxy S25, disponibles le 7 février. Les autres modèles compatibles seront servis d'ici la fin du premier trimestre 2025.

