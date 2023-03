Galaxy A54, A34 et A14 : notre prise en main des nouveaux smartphones abordables de Samsung

Samsung a dévoilé ses nouveaux smartphones d'entrée et de milieu de gamme : les Galaxy A14, A14 5G, A34 et A54. Quatre terminaux en charge de séduire les clients en quête de qualité qui ne veulent pas forcément casser leur tirelire. Premières impressions.

Lorsqu’on évoque les smartphones de Samsung, on pense immédiatement aux Galaxy S (comme le S23 Ultra) ou aux Galaxy Z, les hauts de gamme qui font office de vitrine. Pourtant, les téléphones phares de la marque sont à chercher du côté des Galaxy A. Ces modèles plus abordables embarquent les technologies des terminaux premium des années passées et veulent offrir une expérience agréable à l’utilisateur.

Samsung a dévoilé quatre nouveaux smartphones pour les petits et moyens budgets : le Galaxy A14, le Galaxy A14 5G, le Galaxy A34 ainsi que le Galaxy A54. Des terminaux qui vont de 219 euros à 549 euros et qui sont d'ores et déjà disponibles à la vente. Nous avons pu les prendre en main.

Samsung harmonise sa gamme Galaxy A

Avec cette itération 2023, Samsung a souhaité mettre à plat sa partie design. Alors que les modèles de 2022 arboraient tous un module photo différent, les versions 2023 s’harmonisent en embarquant un visuel très simple avec trois capteurs verticaux. Un code de design qui rappelle évidemment les S23. Ils peuvent aussi compter sur des tranches plates, un effet toujours chic, ainsi que sur des finitions très soignées.

L’idée est de donner de l’allure à ces produits, les rendre attrayants à l’œil afin d’éviter l’effet « cheap ». C’est une réussite pour le Galaxy A34 et le Galaxy A54, respectivement en polymère et en verre, un peu moins pour l'A14.

Galaxy A54 Galaxy A34 Galaxy A14 5G Galaxy A14 Ecran Super AMOLED

6,4 pouces

FHD+

120 Hz Super AMOLED

6,6 pouces

FHD+

120 Hz TFT 6,6 pouces

FHD+

90 Hz TFT 6,6 pouces

FHD+

60 Hz Processeur Exynos 1380 MediaTek Dimensity 1080 MediaTek Dimensity 700 5G MediaTek Helio G80 OS Android 13 + One UI 5.1 Android 13 + One UI 5.1 Android 13 + One UI 5.1 Android 13 + One UI 5.1 Stockage 128/256 Go 128/256 Go 64/128 Go 64 Go microSD Oui Oui Oui Oui Capteur principal 50 MP grand angle

12 MP ultra grand angle

5 MP macro 48 MP grand angle

8 MP ultra grand angle

5 MP macro 50 MP grand angle

2 MP portrait

2 MP macro 50 MP grand angle

5 MP ultra grand angle

2 MP macro Capteur selfie 32 MP 13 MP 13 MP 13 MP Batterie 5000 mAh

Recharge filaire 25 Watts 5000 mAh

Recharge filaire 25 Watts 5000 mAh

Recharge filaire 15 Watts 5000 mAh

Recharge filaire 15 Watts Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sur la tranche Scanner d’empreinte sur la tranche Résistance à l'eau IP67 IP67 Non Non Prix 499 euros (128 Go)

549 euros (256Go) 399 euros (128 Go)

469 euros (256Go) 249 euros (64 Go)

299 euros (128 Go) 219 euros

Commençons avec les Galaxy A14, au nombre de deux. Samsung propose une version 4G et 5G. Les deux sont au premier abord identiques, mais quelques détails les différencient. Techniquement, on retrouve un processeur un peu plus puissant sur la version 5G, un Mediatek Dimensity 700 5G contre un modeste Helio G80 pour le modèle 4G. L'A14 5G embarque également un écran TFT Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, contre 60 Hz pour le modèle 4G. Enfin, les modules photos sont un peu différents, puisque l'A14 5G remplace son ultra grand angle par un capteur « portrait ».

En main, les téléphones se différencient grâce à leur coque (noire, argentée ou verte). Le modèle 4G dispose d’un plastique « strié » tandis qu'il est granuleux sur l'autre. Si visuellement, le résultat est plutôt convaincant, le smartphone accuse son côté entrée de gamme avec un plastique un peu rude et salissant au toucher, des bords d'écran proéminents et un capteur d’empreintes sur la tranche. Mais c’est un produit qui semble avant tout dédié aux jeunes qui ne veulent pas se ruiner, selon l’aveu de Samsung qui le qualifie de « premier téléphone idéal ».

Le Galaxy A14 est vendu à 219 euros (64 Go), tandis que le Galaxy A14 5G est affiché à 249 euros (64 Go) ou 299 euros (128 Go)

A lire aussi – Test Samsung Galaxy A53 5G : le milieu de gamme tout en séduction

Un Galaxy A34 qui intrigue, un Galaxy A54 très chic

Le Galaxy A34 semble être le plus intéressant de la gamme sur le papier. C’est en effet celui-ci qui affiche le meilleur rapport qualité prix quand on regarde sa fiche technique. Le terminal propose un bel écran Super AMOLED de 6,6 pouces en Full HD+ et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une première pour les modèles A3X. De plus, il dispose d’un capteur d'empreintes sous la dalle. Pour le reste, en ce qui concerne le processeur (un Dimensity 1080) ou le module photo (grand angle de 48 mégapixels, ultra grand angle de 8 mégapixels et macro de 5 mégapixels), nous avons quelque chose de cohérent.

En main, le Galaxy A34 convainc avec ses finitions impeccables. On apprécie son design anguleux et un polymère de qualité utilisé au dos (Noir vert lavande ou argenté). Un beau produit qui se montre très agréable à manipuler, même s'il ne peut pas non plus prétendre titiller les téléphones premium sur ce segment.

Le Galaxy A34 est vendu à un prix correct pour ce qu’il a à offrir. Le modèle 128 Go est affiché à 399 euros tandis que le modèle 256 Go est lui vendu à 469 euros.

Enfin, le roi de la série A est évidemment le Galaxy A54. Ce dernier pourrait presque être un haut de gamme d’il y a deux ou trois ans quand on regarde sa fiche technique. Son atout est évidemment son design en verre (Gorilla Glass 5) qui lui donne un côté premium pas désagréable. En main, le produit donne vraiment cet effet chic qui manque peut-être un peu à l’A34. Comme ce dernier, il est certifié IP 67.

Le Galaxy A54 est commercialisé à 499 euros (128 Go) ou 549 euros (256 Go). Si la version à moins de 500 euros peut être intéressante, celle à 549 euros peut sonner un peu fausse. A ce tarif (ou un peu plus), il n’est pas rare de trouver des Galaxy S21, voire des S22, aux specs plus intéressantes.

A lire aussi – Test Samsung Galaxy A33 5G : des compromis, mais un juste prix

Avec cette gamme, Samsung montre qu’elle mise énormément sur le marché des téléphones à moins de 500 euros. Nous avons des produits cohérents techniquement, agréables et plutôt réussis en termes de design. Nul doute qu’il s’agira des terminaux phares de la marque pour cette année. Bien évidemment, ils passeront tous dans les labos de Phonandroid afin de déterminer ce qu’ils valent réellement.