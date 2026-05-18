Le prix du PlayStation Plus augmente, voici les nouveaux tarifs

Sony annonce une hausse de prix pour son service PlayStation Plus. Après l'augmentation du tarif des PS5 et PS5 Pro, jouer dans l'écosystème PS devient très coûteux.

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Crédits : Sony

Début avril, Sony augmentait le prix des PS5 et PS5 Pro de 100 euros pour chaque modèle. Moins de deux mois plus tard, la firme nippone récidive et annonce une autre mauvaise nouvelle : s'abonner au PlayStation Plus va aussi coûter plus cher. À partir du 20 mai 2026, le tarif de la formule d'abonnement la plus abordable va connaître une hausse.

Jusqu'ici commercialisé à 8,99 euros par mois et 24,99 euros par trimestre, le PlayStation Plus Essential va passer à 9,99 euros mensuels et 27,99 euros pour trois mois. Cela représente une hausse de 1 euro par mois. Sony ne précise rien quant à l'abonnement de 12 mois, vendu à 71,99 euros, qui semble épargné par cette nouvelle politique tarifaire. L'entreprise cherche sans doute à inciter les joueurs à s'engager sur une plus grande période.

PlayStation Plus Essential : jouer en ligne sur PS4 et PS5 va coûter plus cher

Nous n'avons pas d'informations non plus sur les offres PlayStation Plus Extra et Premium, qui ne devraient donc pas devenir plus chères tout de suite. Sony cite les “conditions actuelles du marché” pour justifier cette décision, sans entrer dans les détails. Si pour les consoles PS5, on sait que les coûts de la RAM et du stockage ont explosé, on a plus de mal à comprendre cette hausse de prix pour le PlayStation Plus Essential, qui permet surtout de jouer en ligne, une fonctionnalité qui est, rappelons-le, gratuite sur PC. D'ailleurs, on s'attend à ce que le jeu en ligne ne soit pas payant sur de prochaines consoles de salon à venir : la Steam Machine et la Xbox Helix.

“Cette modification des prix ne s'applique pas aux abonnés actuels”, précise Sony. Seuls les nouveaux abonnés (sauf en Turquie et en Inde) sont concernés, donc, ce qui pourrait contraindre les joueurs à ne plus se désabonner pour une courte période avant de reprendre un abonnement. Avec l'écart de prix qui se resserre entre les offres, PlayStation espère aussi peut-être pousser ses clients vers un abonnement Extra ou Premium.


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