Samsung va bientôt arrêter les mises à jour sur ces montres connectées, une page se tourne

Samsung s’apprête à abandonner plusieurs de ses montres connectées, en particulier celles qui fonctionnent avec le système d’exploitation Tizen de l’entreprise.

Pendant des années, les smartwatches de Samsung ont fonctionné avec son système d'exploitation propriétaire Tizen. Cependant, le géant de la technologie a pris la décision stratégique de passer à la plateforme Wear OS, plus populaire, avec le lancement de la série Galaxy Watch 4 en 2021. Depuis lors, Samsung est restée fidèle à l'écosystème des wearables fonctionnant sous Android, laissant Tizen sur le côté.

Aujourd'hui, Samsung a annoncé qu'elle mettrait fin à la prise en charge de ses smartwatches basées sur Tizen à partir de l'année prochaine, ce qui confirme la transition de l'entreprise.

La fin d'une époque pour les Galaxy Watch

Selon une feuille de route récemment publiée, Samsung commencera à mettre fin à la prise en charge de ses dispositifs portables Tizen en plusieurs phases, à partir du 30 septembre 2024. À partir de cette date, le Galaxy Store ne vendra plus de contenu payant pour les smartwatches Tizen, comme des applications et des interfaces de montres.

La prochaine étape importante aura lieu le 31 mai 2025, date à laquelle les utilisateurs ne pourront plus télécharger de nouveaux contenus à partir du Galaxy Store sur leurs appareils Tizen. Tous les services de base liés à ces montres, à l'exception du Galaxy Store, seront également supprimés.

Enfin, à partir de septembre 2025, les utilisateurs ne pourront plus retélécharger les contenus achetés précédemment dans la section « My Apps » du Galaxy Store. Cela signifie que les propriétaires de smartwatchs Tizen n'auront plus accès à tous les contenus gratuits et payants du Galaxy Store. La feuille de route s'applique à tous les dispositifs portables fonctionnant avec Tizen, y compris les modèles Gear et Galaxy Watch de Samsung sortis avant la série Watch 4.

La décision de Samsung d'abandonner progressivement la prise en charge de Tizen pour ses smartwatches est malheureusement quelque chose qu’on attendait, mais peut-être pas aussi rapidement. La gamme actuelle de wearables alimentés par Wear OS de la société offrant un accès à l'ensemble du catalogue d'applications Android et à un écosystème plus robuste, la nécessité d'une plateforme propriétaire a diminué.

Si la fin de la prise en charge de Tizen peut être douce-amère pour certains utilisateurs de longue date des montres connectées de Samsung, elle permettra finalement à Samsung de se concentrer pleinement sur les générations les plus récentes.