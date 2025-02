Amazon annonce Alexa+, l’assistant vocal boosté à l’IA qui doit révolutionner la maison connectée

Alexa+ est le dernier assistant alimenté à l'IA générative à débarquer sur le marché. Pour se démarquer de ses concurrents, il compte propose une expérience révolutionnaire dans son interaction avec les appareils connectés et l'écosystème de services d'Amazon.

Alors que toute l'industrie de la tech annonce de nouveaux assistants IA et modèles de langage à tout-va, Amazon se montrait jusqu'ici plutôt discret sur ce terrain. La firme de Jeff Bezos tenait surtout un rôle de l'ombre, fournissant des serveurs spécialisés dans l'IA à ses clients, mais se contentant autrement d'ajouter quelques touches d'IA à ses produits ici et là, sans se montrer particulièrement innovant face à la concurrence.

Ce 26 février 2025 marque un tournant pour l'entreprise, qui présente en grande pompe Alexa+, son nouvel assistant vocal IA alimenté par un grand modèle de langage. L'Alexa traditionnelle que nous connaissons depuis des années a été pionnière dans son secteur, tenant la dragée haute à des mastodontes tels Googles Assistant et Siri. Mais elle accuse un retard conséquent depuis quelque temps avec l'arrivée sur le marché des chatbots et assistants IA, dont les capacités sont bien plus impressionnantes. Alexa+ est justement la réponse d'Amazon à Gemini, à la nouvelle génération de Siri, à Copilot et aux autres.

Alexa+, entre assistant intelligent et maître de la maison connectée

“Alexa+ vous aide à rester organisé pendant les journées chargées, fournit des réponses détaillées adaptées à vos besoins et gère tout, de la planification de projet à la résolution des problèmes quotidiens, le tout par le biais d'une conversation naturelle”, explique Amazon. L'assistant de dernière génération “comprend le contexte et le sens, créant des interactions fluides” en langage naturel, sans besoin de connaître des mots-clés spécifiques, est-il précisé.

Alexa+ s'appuie à la fois sur des connaissances générales bien plus vastes qu'autrefois et sur l'apprentissage de vos habitudes pour offrir une expérience complète et personnalisée. L'utilisateur peut lui poser des questions d'ordre général, lui confier l'organisation d'une tâche ou d'un voyage, ou encore lui demander de passer une commande en ligne, de réserver un restaurant ou des informations sur la disponibilité de places pour un concert ou un match.

En plus de ses capacités d'IA générative, Alexa+ s'intègre évidemment à merveille dans l'écosystème de maison connectée créé par Amazon. Voici quelques exemples partagés par l'entreprise américaine pour comprendre de quoi elle est capable :

Créez de nouvelles routines à l'aide de la voix. Les clients adorent configurer des automatisations personnalisées avec Alexa, également appelées routines, pour obtenir de l'aide tout au long de leur journée. Avec Alexa+, vous pouvez désormais configurer des routines complexes à l'aide d'une simple demande vocale, sans application nécessaire.

Discutez avec Alexa+ pour découvrir ce que vous souhaitez écouter ensuite. Avec Alexa+, vous pouvez r echercher la chanson que vous avez entendue au générique d'une émission de télévision sans connaître l'artiste ou le titre de la chanson. Vous pouvez aussi lui demander de vous aider à découvrir de nouveaux morceaux dans votre genre musical préféré ou de lancer la lecture de la dernière chanson pop à la mode.

Transférez votre musique d'une pièce à l'autre. Déplacez votre musique en toute transparence dans votre maison en disant simplement "mets la musique à l'étage" ou "mets la musique partout, mais ne réveille pas le bébé" et Alexa+ saura que vous souhaitez la diffuser sur toutes les enceintes, sauf celles de la chambre de l'enfant.

Accédez à votre scène préférée sur Prime Video. Demandez à Alexa+ d'accéder à une scène spécifique d'un film sur Prime Video sans avoir à avancer rapidement, simplement en fournissant des détails comme le nom de l'acteur ou du personnage à l'écran, ou une citation. Après avoir dit « Quel est ce film dans lequel Bradley Cooper chante en duo ? Accédez à cette scène… », la vidéo sera diffusée sur votre Fire TV.

Obtenez un aperçu de ce qui se passe autour de votre maison. Avec votre abonnement Ring, Alexa+ peut fournir un résumé des événements détectés par la caméra et vous montrer les séquences Ring pertinentes sur les appareils Echo Show compatibles. Vous n'aurez plus besoin de chercher manuellement pour voir si un livreur de colis est passé ou si quelqu'un est entré sur votre terrain. Alexa+ peut aussi se servir des images pour répondre à des questions telles que “Est-ce que quelqu'un a sorti les poubelles ?” ou “Quand est-ce que le chien est sorti pour la dernière fois ?”.

Disponibilité

Alexa+ sera disponible sur les appareils Echo et depuis l'application mobile Alexa sur Android et iOS. L'assistant sera aussi accessible depuis un navigateur web, permettant d'en bénéficier sur PC notamment. “Alexa+ se souviendra du contexte de vos conversations afin que vous puissiez reprendre en toute transparence”, et ce même d'un appareil à l'autre. Les propriétaires d'un Echo Show profiteront d'une nouvelle interface pour Alexa+, avec un affichage adaptatif mettant en avant le calendrier de la famille en temps réel, des recommandations musicales, des commandes avancées pour la maison connectée et un nouvel élément “Pour vous” misant sur la personnalisation, qui évolue en fonction de vos intérêts du moment.

Alexa+ sera déployé aux États-Unis dans les prochaines semaines, d'abord sur les Echo Show 8, 10, 15 et 21. Sa disponibilité sera ensuite étendue à d'autres appareils dans les mois qui suivent. Le nouvel assistant IA est inclus avec l'abonnement Amazon Prime et coûte 19,99 dollars US par mois pour ceux qui ne sont pas abonnés Prime. Nous n'avons pour l'instant pas d'information quant à une sortie d'Alexa+ en France.