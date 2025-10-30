Google déploie cette mise à jour cruciale pour Home, vos caméras et serrures vont vraiment mieux fonctionner

L’application Google Home s’améliore encore quelques jours après son précédent correctif. Google déploie une nouvelle mise à jour qui cible plusieurs problèmes techniques. Cette version apporte aussi des changements utiles pour les caméras et les serrures connectées.

Il y a trois jours, Google avait lancé la version 4.1 de son application Home afin de corriger plusieurs lenteurs constatées après sa refonte. De nombreux utilisateurs s’étaient plaints de blocages sur l’accueil et de bugs récurrents, notamment lors de l’affichage des flux vidéo. Cette mise à jour avait déjà apporté une meilleure fluidité sur iOS et corrigé certains boutons qui ne réagissaient plus correctement. L’entreprise a répondu rapidement aux retours les plus fréquents.

Mais le correctif précédent n’a pas suffi. Une nouvelle mise à jour de Google Home, numérotée 4.2, est en cours de déploiement sur Android et iOS. Elle vise d’abord à résoudre deux bugs critiques qui faisaient planter l’application sur certains téléphones Android. Cette version poursuit aussi le travail de nettoyage visuel et fonctionnel, en améliorant l’affichage des caméras et en ajoutant des fonctions aux équipements domotiques, notamment les serrures intelligentes de la gamme Nest x Yale.

La version 4.2 de Google Home corrige les plantages sur Android et ajoute des fonctions aux serrures Nest

D’après les informations publiées sur le site d’assistance de Google, la version 4.2 de Google Home résout deux incidents qui entraînaient des fermetures intempestives sur Android. Ces erreurs rendaient l’application difficile à utiliser au quotidien. Le défilement des vidéos de l’historique des caméras de surveillance devient aussi plus fluide sur iOS, avec une meilleure stabilité et un temps de chargement réduit. Tous les utilisateurs, quel que soit leur appareil, bénéficient par ailleurs d’un nouveau lecteur vidéo plus clair, où les boutons sont masqués par défaut pour un affichage simplifié.

Cette mise à jour apporte aussi des améliorations aux serrures connectées Nest x Yale. Il est désormais possible de consulter l’historique des ouvertures, d’afficher le niveau de batterie ou de recevoir des notifications liées à l’état de la serrure. Les utilisateurs Android peuvent aussi créer et modifier les codes d’accès directement dans l’application, ce qui évite de passer par un menu externe. Google a également corrigé des bugs mineurs, comme le bouton Annuler qui restait inactif lors de l’installation ou l’affichage incorrect du nombre de lumières regroupées.