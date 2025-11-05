iOS 26.2 arrive bientôt : ces 9 nouveautés vont rendre votre iPhone indispensable

Apple poursuit le développement d’iOS 26 et sa prochaine mise à jour s’annonce déjà riche en nouveautés. Des scores de sommeil plus précis, un effet Liquid Glass encore plus personnalisable, des raccourcis dans Apple News… Découvrez les 9 nouvelles fonctionnalités qui arrivent bientôt sur votre iPhone.

Apple vient de déployer iOS 26.1 : cette version de l’OS apporte des correctifs et plusieurs optimisations afin d’améliorer l’expérience délivrée par iOS 26. Elle corrige notamment le bug d’ouverture involontaire de l’appareil photo de l’iPhone et ajoute à Apple Music d’un geste de balayage pour changer de chanson depuis le Mini Player. Si vous ne l’avez pas encore installée, nous vous recommandons de le faire dès que possible.

Parallèlement, la firme de Cupertino propose déjà une première version bêta de sa prochaine mise à jour, baptisée sans surprise iOS 26.2, qui s’annonce riche en nouveautés : Liquid Glass, Podcast, Santé… La marque à la pomme croquée prévoit de gros changements pour les iPhone.

iOS 26.2 débarque bientôt avec de gros changements pour votre iPhone

Parmi les nouvelles fonctionnalités figure un effet Liquid Glass encore plus personnalisable grâce à un curseur permettant d’ajuster le degré de transparence de l’heure. Cette nouveauté s’inscrit dans la continuité des changements apportés par Apple avec iOS 26.1, et notamment l’option permettant de réduire la transparence du Liquid Glass. Mais ce n’est pas tout. Voici un aperçu de ce que vous réserve iOS 26.2, selon les informations recensées par nos confères de TechRadar :

L’ajout d’une alarme pour les rappels urgents

Avec la possibilité de la reporter ou de l’arrêter. En cas de report, un compte à rebours s’affichera sur l’écran de verrouillage avec des boutons pour reprogrammer ou compléter le rappel. L’application Rappels introduira également une option pour remplacer.

Des alertes de sécurité améliorées

Elles permettant d’activer (ou sz désactiver) les alertes sismiques et de menace imminente.

Plusieurs nouveautés pour Podcasts

A savoir : la création automatique de chapitres pour faciliter la navigation, la possibilité de voir et de suivre directement les podcasts mentionnés dans un épisode depuis la transcription ou le lecteur, ou encore l’accès facilité aux liens partagés dans un épisode via la page dédiée.

Un flash pour les alertes

Il permet de faire clignoter l’écran en cas de notification : vous pourrez choisir d’utiliser l’écran, la LED de l’appareil photo ou les deux.

Des scores de sommeil plus précis

Pour proposer un suivi de votre sommeil plus fidèle à votre ressenti, iOS 26.2 réajuste la façon dont les scores sont évalués. Par exemple, le score « Très élevé » commence désormais à 96 au lieu de 90 et se substitue au terme Excellent.

Une nouvelle option dans Mots de passe

L'apparition d’un onglet inédit Sites exclus permettant de supprimer un ou tous les sites web pour lesquels vous avez décidé de ne pas enregistrer le mot de passe.

Les tableaux sont désormais pris en charge par Freeform

Ils peuvent même être redimensionnés et vous pouvez y ajouter des lignes etdes colonnes.

Des raccourcis dans Apple News

Des sections inédites apparaissent : sport, politique, économie, jeu, gastronomie. Elles s’adapteraient même à vos habitudes de lecture : celles les plus souvent consultées apparaîtraient ainsi automatiquement en priorité.

Encore une fois, il n’est pas recommandé d’installer la version bêta puisqu’elle est incomplète et peut comporter des bugs. En revanche, elle offre un avant-goût de ce qui vous attend quand iOS 26.2 sortira de bêta.