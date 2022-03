Ce VPN sécurise votre trafic Internet à un prix dérisoire

Vous souhaitez sécuriser votre trafic Internet avec un VPN efficace ? Surfshark, l'une des meilleurs solutions du marché propose en ce moment une offre promotionnelle qui fait baisser son prix de 81%.

dès 2.09€ Satisfait ou remboursé 30 jours 3000 serveurs Connexions simultanées illimités 65 pays couverts 8.7 Voir le site plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 82% 2.09€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 69% 3.63€/ mois Pendant 6 mois Souscrire 11.78€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

La guerre se poursuit entre les fournisseurs de VPN et c'est pour le bonheur des utilisateurs qui souhaitent sécuriser leur connexion Internet à petit prix. Tout comme NordVPN ou encore Cyberghost, Surfshark brade son service VPN qui est proposé à une fraction du prix habituel. Avec cette promotion, il est possible d'obtenir 24 mois de VPN au prix d'un an d'abonnement.

Surfshark vous offre en plus 2 mois de service gratuitement. Pour en profiter, vous devez souscrire à l'offre de 2 ans qui est évidemment celui le plus avantageux. Dans les détails, vous payez 52,56 € pour 24 + 2 mois d'abonnement, ce qui revient à 2,08 € par mois. À échéance, c'est-à-dire après les 26 mois de service, vous paierez le même montant, mais cette fois pour un an de service. L'offre actuelle est donc avantageuse pour les deux premières années.

Surfshark : comment profiter de 81% de réduction avec 2 mois offerts

Rien de très compliqué : il suffit de souscrire à l'abonnement de 2 ans et la réduction de 81% est automatiquement appliquée. Le prix du VPN passe ainsi à 2,08 € par mois sachant que Surfshark est normalement facturé 11,75 € mensuellement. À 2,08 €, le tarif est quasiment divisé par 6. Il va sans dire que c'est une proposition fort intéressante pour ce VPN qui figure parmi les meilleurs du marché.

Pour ce qui est des caractéristiques de Surfshark, il s'agit d'un VPN offrant un chiffrement AES-256, l'un des meilleurs. Il utilise les protocoles IKEv2/IPsec et OpenVPN au choix. Cette solution vous permet également d'accéder à des débits raisonnables pour profiter d'Internet confortablement si la vitesse de votre connexion est bonne à la base. C'est là un atout important pour tout VPN qui se veut de qualité.

Utilisez le même compte sur un nombre illimité d'appareils

Surfhark est aussi un VPN no-log. En d'autres termes, il ne conserve aucune trace de vos activités en ligne. L'autre atout majeur de cette application est qu'elle n'impose aucune limite d'appareils connectés en simultanée avec le même compte. Vous pourrez donc partager votre abonnement avec autant de personnes que vous voulez.

Surfshark est aussi compatible avec quasiment tous les appareils courants : c'est aussi un VPN Android, iOS, Linux en plus d'être utilisable sur Windows et macOS. L'application dispose de plus de 3000 serveurs dans 65 pays différents.