Avec NordVPN, profitez de 2 ans de VPN gratuit

Pour votre sécurité en ligne, un bon VPN est une solution incontournable. NordVPN qui jouit d'une solide cote de confiance dans ce domaine brade son VPN à travers une offre inédite. En plus de proposer 71% de réduction sur son prix, le fournisseur offre jusqu'à 2 ans d'abonnement gratuit aux nouveaux abonnés. Voici comment profiter de cette offre.

NordVPN n'est plus à présenter. Il s'agit de l'un des VPN les plus en vue du marché et ce n'est pas le fruit du hasard. Nous le considérons comme l'une des trois meilleures solutions du marché dans ce domaine. Pour assurer la sécurité de votre trafic sur Internet et garantir votre anonymat, il est important de choisir un VPN de confiance. NordVPN vous offre de bonnes raisons d'opter pour sa solution grâce à une offre promotionnelle proposée dans le cadre de la célébration de son 10e anniversaire.

Il est possible d'y souscrire en profitant de 71% de réduction sur le prix habituel. Et comme si cela ne suffisait pas, NordVPN vous offre jusqu'à 2 ans d'abonnement VPN supplémentaire. On vous dit comment profiter de cette offre qui ne devrait plus être accessible pendant longtemps.

NordVPN casse le prix de l'abonnement de 2 ans et vous offre plusieurs mois gratuits

Pour bénéficier de cette double promo NordVPN, il suffit de souscrire à l'abonnement de 2 ans. C'est la formule la plus accessible du catalogue du fournisseur. Elle vous permet d'obtenir 71% de réduction dans un premier temps. En effet, vous serez facturé 71,76 € au lieu de 251,76 €. Le VPN vous revient ainsi à 2,99 € au lieu de 10,49 €. Mais ça, c'est avant d'ajouter la couche suivante.

En souscrivant à la formule de 2 ans, NordVPN vous offre systématiquement plusieurs mois d'extension gratuite. Vous pouvez repartir avec 1 mois, 3 mois ou 2 ans de VPN supplémentaires. La durée de l'extension est tirée au hasard. En remportant la durée maximale, vous aurez 24 mois de VPN gratuit. C'est une offre qui devrait séduire bon nombre d'utilisateurs potentiels.

Quels sont les atouts de NordVPN ?

Sa popularité, ce VPN la doit à sa qualité de service. Il s'agit tout d'abord d'une application offrant un solide chiffrement AES-256 via plusieurs protocoles, dont la solution maison : NordLynx. Ce nouveau protocole basé sur Wireguard est l'un des meilleurs du marché.

NordVPN est aussi un VPN no-log, ce qui veut dire qu'il ne conserve aucun journal de vos activités en ligne. C'est un avantage important pour solutions qui le proposent. La société qui édite le logiciel est par ailleurs basée au Panama. Sous cette juridiction, elle ne fait pas partie des alliances de surveillance internationales.

NordVPN est compatible avec les appareils Android, Windows, Mac, Linux et iOS. Il est possible de se connecter simultanément sur jusqu'à 6 appareils, quel que soit le système d'exploitation. NordVPN propose plus de 5000 serveurs dans 60 pays différents. Enfin, vous bénéficiez d'une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé.