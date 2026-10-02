Ce vieux réflexe abandonné depuis l’IA vous donne pourtant bien plus de réponses

ChatGPT, Gemini et leurs rivaux répondent aujourd’hui à tout, sur à peu près tous les sujets. Des chercheurs ont voulu vérifier si la richesse des réponses suivait vraiment cette montée en puissance. Leur résultat remet au goût du jour une vieille habitude, presque disparue des usages quotidiens.

chatGPT malwarebytes tuto
Crédits : 123RF

Poser une question à une intelligence artificielle est devenu un geste quotidien. Depuis l’arrivée des chatbots, le réflexe a remplacé la recherche en ligne pour des millions de personnes, du devoir scolaire au doute médical. OpenAI revendique désormais plus d’un milliard d’utilisateurs pour son robot conversationnel. La bascule paraît sans conséquence, puisque la machine répond toujours. Encore faut-il savoir ce qu’elle laisse de côté.

En parallèle, l’intelligence artificielle transforme les contenus en ligne. Près d’une page web sur dix porte aujourd’hui des traces de rédaction automatisée. Face à ce brouillage, des chercheurs danois ont voulu savoir si les grands modèles de langage élargissent ou rétrécissent l’horizon de ceux qui les consultent. Ils ont comparé les réponses de ces systèmes avec celles d’un moteur de recherche classique. Leur verdict surprend.

Les chatbots proposent des réponses près de 19 % moins variées qu’un moteur de recherche

Menée au département d’informatique de l’université de Copenhague, l’étude a passé 27 intelligences artificielles au banc d’essai, sur 155 sujets allant de l’armement nucléaire à la K-pop. Les scientifiques ont injecté 200 formulations de questions tirées d’usages réels, pour un total de 70 millions de réponses générées. Même le meilleur élève du lot reste 18,5 % en dessous de Google sur la diversité des informations fournies. GPT-5 décroche ce titre. Tous les autres font moins bien.

Le danger tient moins à la qualité des textes qu’à leur uniformité. Quand des millions de personnes reçoivent la même réponse, les contenus déjà populaires gagnent encore du terrain, pendant que les points de vue minoritaires glissent vers les marges. Isabelle Augenstein, qui a codirigé ces travaux, compare le phénomène à la mondialisation, avec ses enseignes de café identiques d’un bout à l’autre de la planète. La chercheuse refuse pourtant de parler d’effondrement du savoir. Les modèles d’intelligence artificielle les plus récents se montrent déjà plus variés que leurs aînés. En attendant, taper sa question dans un moteur de recherche reste le moyen le plus simple d’élargir ses horizons.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

VisionQuest sur Disney+: Ultron et Vision se déchaînent dans le nouveau trailer de la série Marvel

Disney+ prépare l’arrivée de la série VisionQuest de Marvel avec une bande-annonce généreuse en événements. Ultron est plus que jamais de la partie et il est bien décidé à mener…

Voici quand sortent les PC Nvidia RTX Spark en 2026, c’est pour très bientôt

Microsoft et Nvidia officialisent la date de sortie des premiers PC équipés de la nouvelle puce RTX Spark. Bonne nouvelle pour les plus impatients, il ne va pas falloir attendre…

Les résumés IA de Google asphyxient les sites d’information, ce rapport est sans appel

Les sites d’information voient leur audience venue des moteurs de recherche fondre d’année en année. Un rapport annuel vient de chiffrer l’ampleur du phénomène depuis la généralisation des résumés rédigés…

La Terre a perdu l’équilibre plus souvent qu’on le croyait à l’ère des dinosaures (et ce n’est pas sans conséquence)

Il est de ces phénomènes que l’on croit bien connaître, mais qui se révèlent être bien plus notables que ce que l’on pensait. On sait par exemple que la Terre…

iPhone Duo : combien cela coûtera-t-il de réparer le smartphone avec AppleCare ?

Apple vient de dévoiler sa grille tarifaire des opérations de réparation pour son iPhone Duo, pour les utilisateurs ayant souscrit à son assurance. Autant être honnête : mieux vaut effectivement…

40 % de réduction POCO F8 Pro : un Snapdragon 8 Elite à bord, pour moins de 400 €

Le POCO F8 Pro profite d’une belle réduction sur AliExpress. La version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage revient à 391 € grâce au code PHD45….

Vous pouvez installer Windows 11 26H2 sur un PC non compatible avec cet outil

Un développeur a trouvé comment installer Windows 11 26H2 sur des PC qui, en théorie, n’en remplissent pas les prérequis. L’outil chargé de l’opération est disponible, mais attention tout de…

Votre voiture pourrait bientôt répondre à vos messages avant que vous y pensiez

Les voitures compatibles Android Auto reçoivent peu à peu les fonctions pilotées par Gemini. Une nouvelle version de l’application contient des traces d’un outil jusqu’ici réservé aux Google Pixel. Il…

PS5 Slim : Sony lance un nouveau modèle qui résout enfin un problème qui plombait les performances

La PS5 Slim n’est certes pas le modèle le plus puissant en tant que tel, mais elle n’est pas aidée par un problème de fabrication qu’elle se traîne depuis son…

ChatGPT peut essayer des vêtements à votre place, finie la queue dans les boutiques

OpenAI annonce une nouveauté dans ChatGPT : la possibilité de vous voir portant des vêtements repérés sur Internet. Une cabine d’essayage virtuelle à portée de main en somme. Vous avez…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.