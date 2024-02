Ce test d’autonomie des meilleurs smartphones du moment montre que ce n’est pas la taille de la batterie qui compte !

Un test de décharge de batterie récent met en lumière les performances du Samsung S24 Ultra face à des concurrents de taille comme l'iPhone 15 Pro Max, le OnePlus 12, le Pixel 8 Pro et le Xiaomi 14, révélant des résultats inattendus.

Avec l'introduction du Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung repousse les limites de la durabilité et de la performance. Armé d'un cadre en titane et d'un écran Gorilla Armor, il se profile comme un modèle de résistance. Son design novateur et ses matériaux haut de gamme le positionnent aux sommets de la hiérarchie des smartphones.

Dans le cadre d'un test d'autonomie rigoureux, le Galaxy S24 Ultra est confronté à des géants tels que l'iPhone 15 Pro Max et le OnePlus 12, dans une épreuve mettant à l'épreuve leur endurance sur une utilisation intensive. Ce test vise à évaluer non seulement la capacité de la batterie, mais également l'optimisation logicielle et matérielle de chaque appareil, offrant ainsi un aperçu de leur performance dans des conditions réelles.

Comment se comportent les derniers flagships en matière d'autonomie face au S24 Ultra ?

Le test en 3 étapes a démarré par une session de jeu intense sur PUBG, réglé aux mêmes paramètres sur tous les appareils, suivi de trois heures de YouTube en 1080p à 60 fps. Cette simulation d'utilisation continue a pour but de donner une idée approximative de la durée de vie de la batterie des smartphones sous une charge complète. Les pourcentages de batterie restants étaient de 70 % pour le OnePlus 12, 65 % pour le Samsung S24 Ultra, 69 % pour l'iPhone 15 Pro Max, 68 % pour le Pixel 8 Pro, et 66 % pour le Xiaomi 14.

Après ces sessions intensives, les téléphones ont subi d'autres épreuves, comme la navigation sur internet et l'utilisation d'Instagram, avant de finir par un test d'enregistrement vidéo en 4K à 60 fps jusqu'à épuisement total de la batterie. Le OnePlus 12 conservait 52 % de sa charge, tandis que l'iPhone tombait à 40 % et le Pixel à 30 %. Enfin, après l'usage intensif de la caméra, le Pixel 8 Pro s'est éteint en premier après 8 heures et 37 minutes, suivi du Xiaomi 14 Pro à 10 heures et 21 minutes.

Le classement final montre :

iPhone 15 Pro Max, 4441 mAh : 11 heures 21 minutes

Samsung S24 Ultra, 5000 mAh : 10 heures 51 minutes

OnePlus 12, 5400 mAh : 10 heures 46 minutes

Xiaomi 14 Pro, 4880 mAh : 10 heures 21 minutes

Pixel 8 Pro, 5050 mAh : 8 heures 37 minutes

La performance du Samsung S24 Ultra dans le test, en dépit d'une batterie qui n'est pas la plus grande, met en avant son efficacité énergétique remarquable et l'optimisation de ses composants, ce qui lui permet de surpasser d'autres modèles avec des batteries de capacité supérieure.