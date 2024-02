Ce tissu recharge les smartphones grâce à une batterie d’un nouveau genre

Une équipe de chercheurs a réussi à créer une batterie souple à base d'un matériau abondant et très simple à trouver. Le résultat ouvre la voie à des batteries moins chères et plus écologiques.



Depuis le temps que nos appareils fonctionnent sur batterie, les chercheurs travaillent sans relâche pour proposer des modèles plus efficaces et plus respectueux de l'environnement. Mais la grande majorité des batteries actuelles sont encore composées de lithium. Une ressource rare, coûteuse à extraire, qui nécessite beaucoup d'eau et d'énergie, sans compter que son recyclage est complexe, entraînant déchets et pollution.

On commence à peine à trouver des alternatives comme Microsoft qui s'est servi de l'intelligence artificielle pour passer en revue les candidats potentiels. L'utilisation du sodium est également une réalité qui bénéficiera aux voitures électriques. Le matériau qu'ont utilisé des chercheurs chinois est différent. C'est le métal divalent (qui possède deux fonctions) le plus abondant sur Terre : le calcium. Le problème, c'est qu'en l'état, il permet de créer des batteries à haute densité énergétique, mais très limitée à l'usage. Elles ne peuvent être rechargées que quelques fois à température ambiante avant de rendre l'âme.

Cette batterie souple économique et écologique peut être tissé pour recharger un smartphone

Pour palier ce problème, l'équipe de scientifiques a utilisé non pas de l'oxyde de calcium, mais du peroxyde de calcium. Vous en avez autour de vous sans le savoir. On en trouve dans les dentifrices, les chewing-gums, le caoutchouc, certains aliments… La batterie ainsi créée supporte 700 cycles de charges, et surtout, elle est souple. L'électrolyte, la substance conductrice, est ici composée de nanotubes de carbone couverts de calcium. Un autre nanotube entoure l'ensemble pour former la cathode, là où sort l'énergie.

Résultat : les chercheurs ont tissé les fibres ainsi obtenues en un genre de serviette capable de recharger un smartphone, comme on peut le voir sur la photo d'illustration de cet article. Si les possibilités sont nombreuses, il s'agit pour l'instant d'un concept loin d'être commercialisable. Le chargement de la batterie est encore inefficace puisqu’il nécessite plus d’énergie qu'elle ne peut en délivrer par la suite. Une fois ce problème réglé cependant, cela ouvrira la voie aux batteries presque exclusivement composées de matériaux peu onéreux et largement accessibles.

Source : Chemistry World