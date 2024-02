Les smartphones Android plus fiables que les iPhone ? Cette étude le clame haut et fort

Une récente analyse souligne une tendance surprenante dans l'univers de la réparation de smartphones : les appareils Android présentent un taux de réparation inférieur à celui des iPhones, remettant en question la perception générale de leur durabilité.

L'acte de réparer soi-même son smartphone s'avère être une astuce de vie gratifiante, capable de générer des économies tout en protégeant notre planète. Malgré l'abondance de guides de réparation disponibles en ligne, le volume des petits déchets électroniques s'est élevé à 24,5 millions de tonnes en 2022, équivalant à quatre fois le poids de la Grande Pyramide de Gizeh.

Pour répondre à ce problème, Apple a débuté un programme de réparation autonome pour iPhone, suivi par Google avec des pièces d'origine pour Pixel. Samsung a ensuite lancé un programme similaire pour les Galaxy et certains ordinateurs portables. Electronics Hub a donc suivi et recemment publié des données sur ces habitudes de réparation, basées sur les informations de iFixit.

Selon cette étude, les smartphones Android nécessitent moins de réparations que les iPhones

Les données récoltées par Electronics Hub, en se basant sur les informations de iFixit, révèlent des chiffres intrigants sur les habitudes de réparation des smartphones par les consommateurs. Apple se distingue comme la marque la plus réparée, avec un total impressionnant de 17 511 792 consultations de pages sur iFixit. En particulier, le modèle iPhone 4 de 2010 se positionne en tête, avec 5 192 539 réparations recensées.

Par contraste, le Samsung Galaxy S III de 2012 se distingue comme le modèle Android le plus réparé, avec 972 558 réparations, un chiffre nettement inférieur à celui des modèles d'iPhone les plus réparés. Cette différence marque une tendance notable dans les habitudes de réparation, où les smartphones Android, bien que nécessitant des réparations, semblent moins souvent être l'objet de recherches de guides de réparation par rapport à leurs homologues d'Apple.

Il est également intéressant de noter que, parmi les modèles de smartphones sortis depuis 2022, l'iPhone 14 Pro Max domine avec 111 453 réparations, illustrant la continuité de la tendance à la réparation des appareils Apple même parmi les modèles les plus récents. En comparaison, les chiffres pour les modèles Android les plus récents ne sont pas spécifiquement mentionnés, ce qui pourrait suggérer une diminution relative des besoins en réparation ou une plus grande difficulté à effectuer ces réparations par les utilisateurs eux-mêmes.

Source : Electronics Hub