Ce smartphone Android dévoilé au CES 2026 va ravir les nostalgiques de Blackberry

Clicks a bien compris que de nombreux utilisateurs regrettent la belle époque de leur Blackberry. Le constructeur profite alors du CES 2026 pour dévoiler des produits destinés à combler le vide laissé par la marque, dont un smartphone qui n'a rien à envier à son inspiration directe.

Il fût un temps, avant que l'iPhone ne vienne révolutionner le marché de la téléphonie mobile, où le roi du secteur était Blackberry. Si vous l'avez pas eu vous-mêmes, vous avez forcément un parent ou un proche qui a arboré fièrement son clavier AZERTY rangé sous son écran, pour l'époque, gigantesque. La suite, on la connaît : le constructeur n'a pas survécu au boom des écrans tactiles et des smartphones et a sombré dans l'oubli.

Enfin presque. Aujourd'hui encore, les nostalgiques de cette époque sont nombreux… et les fabricants d'accessoires en ont bien conscience. Clicks, notamment, s'est déjà fait repérer en 2024 en lançant ses coques avec clavier intégré, transformant n'importe quel smartphone moderne en relique des années 2000. Cette année, le constructeur est de retour au CES avec de nouveaux accessoires. Mais surtout, un nouveau smartphone.

Sur le même sujet – Il transforme un Galaxy Z Flip 5 cassé en smartphone à clavier, vous avez dit BlackBerry ?

Un smartphone pour ceux qui rêvent d'un Blackberry sous Android

Lors du salon se tenant à Las Vegas, Clicks a en effet présenté de nouveaux produits. Le premier est le Power Keyboard, un clavier venant s'attacher à votre smartphone et que l'on peut camoufler en le faisant coulisser sous ce dernier. Difficile de faire plus proche de l'expérience de l'époque, à ceci près que le clavier peut recharger le smartphone avec les technologies MagSafe et et Qi2. Mais il y a, en réalité, mieux : un smartphone Android directement inspiré de BlackBerry.

Ce dernier se nomme Click Communicator et tourne sur Android 16. Côté design, il ressemble exactement à ce que l'on imagine quand on pense à un BlackBerry sous Android. Le téléphone arbore un écran AMOLED de 4,03 pouces et d'une définition de 1080 x 1200 pixels, surplombant un clavier QWERTY tout droit sorti des années 2000. Il est alimenté par une batterie 4000 mAh, accompagné de 256 Go de stockage. À privilégier pour la messagerie, donc.