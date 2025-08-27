Voici le Sidephone en action, un smartphone sous Android qui veut vous libérer des applis superflues

Une vidéo de 15 minutes révèle le Sidephone en action. Ce téléphone minimaliste sous Android veut séduire en supprimant le superflu pour revenir aux bases.

Depuis quelques années, certains utilisateurs cherchent à se déconnecter des smartphones classiques. Entre les fonctions photo ultra-complètes de l’iPhone 16 Pro ou l’écran pliable du Galaxy Z Fold 7 vendu plus de 2000 euros, les modèles haut de gamme rivalisent de sophistication. Mais ces innovations ont un coût, aussi bien financier qu’en matière de distraction au quotidien. Pour échapper aux applications chronophages et aux notifications en continu, des constructeurs proposent donc des « dumb phones », des téléphones volontairement limités. Moins de distractions, plus d’autonomie et une utilisation recentrée sur l’essentiel : voilà la promesse de ce type d’appareil.

Le Sidephone est l’un de ces modèles et il vient de montrer son interface pour la première fois dans une vidéo de 15 minutes publiée sur Reddit. On y découvre un système basé sur Android, adapté à un petit écran de 2,8 pouces. Parmi les applications intégrées, on retrouve l’appareil photo, la messagerie SMS/MMS, la galerie, les contacts ou encore l’explorateur de fichiers. L’objectif est clair : offrir un téléphone simple mais fonctionnel, loin des surcharges logicielles habituelles.

Le Sidephone garde Android dans une version minimaliste et personnalisable

La vidéo montre aussi quelques fonctionnalités plus poussées. Les utilisateurs peuvent réorganiser les widgets, accéder à des réglages rapides ou encore personnaliser les boutons physiques grâce au clavier amovible. Le premier millier d’unités sera livré avec un clavier T9 classique, mais des options de clavier et « lecteur MP3 » seront proposées à la précommande d’ici la fin septembre. Le Sidephone permet aussi de télécharger des applications compatibles via une bibliothèque dédiée et même d’ajouter des dépôts en scannant un QR code.

Côté saisie, le clavier virtuel reste sommaire, avec une forte dépendance à l’autocorrection, ce qui n’est pas surprenant sur un écran si petit. Malgré ces limites, l’appareil attire l’attention par son approche originale, mélange de nostalgie et de modernité. Les précommandes devraient démarrer très bientôt aux États-Unis, avant une ouverture en Europe à l’automne. Les premières livraisons sont prévues pour début 2026. Reste à voir si ce pari d’un téléphone « anti-smartphone » séduira au-delà des curieux et des amateurs de minimalisme numérique.