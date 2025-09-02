Il transforme un Galaxy Z Flip 5 cassé en smartphone à clavier, vous avez dit BlackBerry ?

Nostalgique des smartphones à clavier, vous allez adorer ce que ce bricoleur a réussi à faire avec un Galaxy Z Flip brisé en 2. Comme quoi il suffit parfois d'un peu d'imagination.

Vous vous souvenez du temps où les smartphones étaient visiblement différents selon leur constructeur ? L'exemple le plus parlant est sans doute celui de LG, qui ne cessait d'innover à l'époque : l'écran incurvé du LG G Flex, le dos en cuir du LG G4, les modules amovibles du LG G5…

Malheureusement (ou non selon les points de vue), le succès n'a pas été au rendez-vous et très vite, les marques se sont orientées vers un design simple et uniforme. Aujourd'hui, difficile d'identifier au premier coup d'œil un mobile d'un autre quand ils sont posés côte à côte.

Ce constat, le youtubeur Marcin Plaza l'a fait aussi. Il déplore le manque d'innovation dans le secteur, surtout maintenant que la dernière en date, les smartphones pliables en 2 voire en 3, est facilement accessible. Alors il a eu l'idée de fabriquer son propre modèle.

Ce bricoleur ressuscite les smartphones Blackberry à partir d'un Galaxy Z Flip cassé

En parcourant le site de vente en ligne eBay, il a d'abord mis la main sur un Galaxy Z Flip 5 cassé à un prix dérisoire. Puis il s'est dit qu'il aimerait bien y ajouter un composant disparu depuis longtemps : un clavier. Et tant qu'à faire, en le rendant “coulissant”. Marcin Plaza a jeté son dévolu que le clavier BlackBerry Q10.

Le résultat, visible dans la vidéo ci-dessous, est assez spectaculaire. L'écran externe du Z Flip 5 est devenu l'écran principal, relié par des charnières au clavier BlackBerry. Une puce Arduino Pro Micro et le logiciel Fairberry permettent à l'appareil de comprendre les appuis sur les touches. Un châssis en métal pour soutenir le clavier et le tour est joué.

Tant qu'à faire, le bidouilleur a ajouté le support de MagSafe. La mauvaise nouvelle, c'est que Plaza ne partage pas les fichiers nécessaires à la réalisation du mobile : “Il s'agit d'un projet unique qui a ses propres problèmes et n'est en aucun cas conçu pour une production à plus grande échelle, donc je ne me sens pas à l'aise de partager les fichiers de conception […]”. Dommage.