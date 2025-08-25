Votre smartphone Android va bientôt compliquer la vie des espions, une nouveauté arrive

Google teste un nouveau système pour vérifier les contacts de votre smartphone Android. De quoi s'assurer, grâce à une clé sécurisée, que vos interlocuteurs dans Google Message ne sont pas des imposteurs.

Comment être certain que votre interlocuteur dans Google Messages n'est pas un imposteur ? Les smartphones Android peuvent en effet être détournés de multiples manières par les espions et les pirates. Une surface d'attaque courante est de détourner d'une façon ou d'une autre votre liste de contacts. Avec le choix pour les imposteurs de s'attaquer directement à votre smartphone ou à celui d'un ou plusieurs de vos correspondants.

À la clé, ces derniers peuvent ainsi exploiter la confiance que l'utilisateur porte envers certains contacts auxquels il envoie souvent des messages. Une mine d'or d'informations sensibles potentiellement à la merci de personnes malintentionnées… qui peuvent rester sous le radar pendant de longues périodes, à l'insu de l'utilisateur.

Un QR Code va débarquer dans Google Messages

Ce type d'interception reste, hélas, possible malgré le chiffrement de bout en bout des conversations. Apple a déployé récemment un système de vérification renforcé des contacts utilisant des codes à partager avec ses correspondants. Google emboite maintenant le pas de la pomme et teste une méthode plus robuste et manuelle. Pour que les utilisateurs particulièrement exposés à des risques de ce type, aient enfin une façon simple et sûre de vérifier leurs contacts.

Un QR Code, comme celui repris en Une de cet article, permettra ainsi bientôt d'obtenir relativement facilement cette confirmation. Il faudra pour cela échanger au préalable physiquement ce code. Qui permettra ainsi de faire cette vérification périodiquement ou au moindre doute. L'option est pour l'instant en cours de test fermé dans une version beta de Google Messages, rapportent nos confrères de 9to5Google.

Qui ajoutent que cette clé pourra également servir dans des applications tierces. Google avait déjà dévoilé l'arrivée de cette nouveauté il y a quelques mois. Selon la firme, cette vérification par QR Code sera disponible sur tous les smartphones Android 9 et ultérieurs d'ici la fin de 2025.