Marre des contenus audio qui se déclenchent tout seuls en arrière-plan ? Android 17 va enfin y remédier

Google serre la vis avec Android 17. Le géant de la tech entend mettre fin au calvaire des pistes audio qui se déclenchent inopinément en arrière-plan. Comment ? Grâce à une nouvelle restriction incarnée par la fonction Background Audio Hardening. On vous la présente dans cet article.

Imaginez : vous ouvrez une application, puis basculez sur une autre sans plus vous soucier de la première. Et là, parfois même plusieurs heures après, votre smartphone se met à émettre un son de façon totalement inopinée. Il suffit que vous soyez à un rendez-vous, dans les transports ou dans une salle d’attente pour que la situation devienne vite embarrassante.

La firme de Mountain View en a conscience, c’est pourquoi elle a annoncé lors d’une session de la conférence Google I/O destinée aux développeurs qu’Android 17 allait imposer des règles plus strictes (et bienvenues) aux applications qui diffusent du contenu audio en arrière-plan.

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Android 17 s’apprête à mettre fin à la diffusion d’audio en arrière-plan inopinée

Cette restriction est incarnée par une nouvelle mesure baptisée Background Audio Hardening (que l’on peut traduire par renforcement de l’audio en arrière-plan). C’est la quatrième bêta d’Android 17 qui l’introduit. Concrètement, pour diffuser un contenu audio, les applications devront être visibles à l’écran ou passer par un « service au premier plan » spécifique aux appels, à la navigation GPS ou à la lecture musicale approuvé par l’OS.

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En cas de non-respect de ces règles, Android 17 s’autorisera à ôter aux applications coupables (car intrusives ou mal optimisées) leur capacité à diffuser du contenu audio en arrière-plan et ce sans message d'erreur préalable. Ces nouvelles restrictions visant à réduire les désagréments d’une lecture audio inattendue et agaçante ne devrait pas altérer le fonctionnement normal des applications multimédias classiques (GPS, streaming musical, appels…) si elles recourent aux systèmes de lecture recommandés par Android. Comme le soulignent nos confrères d’Android Authority, Google a précisé qu’il en irait de même pour les alarmes et minuteurs.