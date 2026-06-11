Cette marque française propose des smartphones sécurisés pensés pour les enfants et les adolescents

Connaissez-vous Neow ? Cette marque française cherche à faire son trou sur le marché des smartphones en vendant des appareils évolutifs et sécurisés à destination des plus jeunes.

neow smartphone enfant
Crédit : Neow

Depuis les disparitions de Wiko et d'Archos, la France n'avait plus vraiment de représentant d'envergure sur le marché des smartphones. Un nouveau challenger, nous venant tout droit de Marseille, comme Wiko à son époque, tente sa chance sur ce segment des plus concurrentiels. Et pour se différencier, Neow mise sur des produits conçus pour les plus jeunes, qui peuvent les accompagner de l'enfance jusqu'à l'adolescence.

Neow présente ses smartphones comme “des appareils sécurisés, évolutifs et pensés pour grandir avec leurs utilisateurs”. Le fabricant insiste sur la notion de smartphone progressif, qui guide l'enfant dans sa découverte du numérique, avec la possibilité de débloquer des fonctionnalités et des contenus en grandissant. L'objectif affiché par Neow est de “permettre aux jeunes d'apprendre à utiliser un smartphone avant de subir les mécanismes qui l'accompagnent”.

Neow, au-delà d'un simple contrôle parental

La marque espère proposer une troisième alternative convenable aux parents, qui doivent souvent choisir entre procurer un smartphone standard à leur enfant ou à leur en priver totalement. Neow se veut être un entre-deux, un premier pas sécurisé vers l'expérience mobile. La sécurité est intégrée nativement au cœur de l'expérience utilisateur, explique le constructeur, ce qui rend les dispositifs plus adaptés que les options de contrôle parental classiques.

neow smartphone enfant
Crédit : Neow

La marque promet :

  • Un filtre Neow dédié ;
  • Un contrôle parental intégré ;
  • Une gestion du temps d'écran ;
  • Un suivi de position en temps réel ;
  • Une sélection d'applications adaptées à l'âge des utilisateurs ;
  • Des réseaux sociaux et moteurs de recherche bloqués par défaut, avec possibilité pour les parents de donner accès à plsu de contenu par la suite.

En termes de design et de fiche technique, on est clairement sur des appareils d'entrée de gamme, qui ne cherchent à offrir des performances de haute volée. Trois modèles sont actuellement commercialisés : le Neow Kids à 89,90 euros, le Neow Safe à 129,90 euros et le Neow Safe+ à 149,90 euros. Reste à savoir si les enfants qui recevront ce type de mobile pourront s'en satisfaire alors que les copains ont accès à un smartphone avec moins de limites.


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