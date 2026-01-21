Ce nouveau smartphone apparaît avec un téléobjectif encore plus massif que tout ce qu’on a vu jusqu’ici

Un smartphone encore non officialisé intrigue après la fuite d’un prototype équipé d’un accessoire photo impressionnant. Son téléobjectif externe atteindrait une focale de 300 mm, du jamais vu sur mobile.

Oppo semble bien décidé à repousser les limites de la photographie mobile. En octobre dernier, la marque avait déjà marqué un grand coup avec le Find X9 Pro. Ce modèle avait été dévoilé avec un kit photo Hasselblad XPan et des clichés panoramiques au rendu impressionnant. Plusieurs images officielles avaient fuité avant sa présentation, montrant une qualité digne d’un appareil expert. Mais la firme semble prêt à aller encore plus loin.

Alors que la présentation du Find X9 Ultra se rapproche, une nouvelle fuite attire l’attention. Le smartphone pourrait intégrer une configuration encore plus ambitieuse que les modèles précédents. Selon les premières informations, il embarquerait un capteur principal de 200 mégapixels, un téléobjectif intermédiaire de 200 mégapixels et un zoom périscopique de 50 mégapixels. Cette combinaison laisse entrevoir des performances très élevées. Mais la véritable nouveauté viendrait d’un accessoire externe inédit, pensé pour les amateurs de photographie avancée et les créateurs de contenu exigeants.

Le Find X9 Ultra fuite avec un téléobjectif externe de 300 mm jamais vu sur smartphone

Des images partagées sur Weibo montrent un prototype du Find X9 Ultra équipé d’un imposant téléobjectif externe. Ce module, intégré à une coque avec poignée et boutons physiques, semble atteindre une focale de 300 mm. Une configuration encore jamais vue sur un smartphone. L’accessoire semble s’adapter à l’un des capteurs déjà intégrés au dos du téléphone, mais les détails techniques restent flous. La taille de l’ensemble suggère une volonté d’imiter les boîtiers professionnels et d’offrir des résultats proches de ceux obtenus avec des appareils photo haut de gamme.

Avec ce nouveau prototype, Oppo semble vouloir concurrencer les meilleurs appareils du moment. Le Find X9 Ultra viserait directement les amateurs de photo mobile, dans un marché où Xiaomi et Vivo proposent déjà des modèles très avancés. Contrairement aux précédents modèles Ultra de la marque, celui-ci devrait bénéficier d’un lancement mondial dès mars. Ce positionnement montre que le constructeur vise à installer ce smartphone parmi les modèles les plus avancés en photographie mobile. Reste à savoir si ce téléobjectif exceptionnel sera inclus ou proposé séparément.