Oppo et Hasselblad dévoilent un kit photo inédit pour le Find X9 Pro

Oppo prépare un accessoire inédit pour sa prochaine série Find X9. La marque a présenté pour la première fois un téléconvertisseur conçu avec Hasselblad. Les caractéristiques photo officielles confirment l’orientation très haut de gamme de ce modèle.

Il y a quelques jours, nous vous parlions du projet d’Oppo avec Hasselblad : un kit photo inédit pensé pour accompagner la future série Find X9. Nous évoquions déjà un téléobjectif externe et une poignée magnétique pour transformer le smartphone en véritable appareil photo. Désormais, la marque confirme cette stratégie et passe à l’étape supérieure avec une présentation officielle.

Ce week-end, Oppo a diffusé une présentation sur Weibo où le téléconvertisseur Hasselblad du Find X9 Pro a été dévoilé pour la première fois. Selon la maruqe, cet accessoire baptisé Oppo Hasselblad Professional Teleconverter Kit transforme le téléobjectif de 70 mm du smartphone en un équivalent 230 mm, grâce à un facteur de grossissement de 3,28. Cette valeur dépasse celle du téléconvertisseur Zeiss de Vivo, limité à 2,35x.

Oppo dévoile le téléconvertisseur Hasselblad 3,28x et détaille les capteurs du Find X9 Pro

Le téléconvertisseur Hasselblad présenté par Oppo sera proposé sous la forme d’un kit comprenant la lentille et deux adaptateurs. Une coque magnétique dédiée est également prévue, même si elle n’a pas encore été montrée. Le design sombre rappelle celui des solutions concurrentes, mais cette collaboration doit apporter un rendu des couleurs spécifique. Les amateurs de longue focale pourront ainsi capturer des clichés plus détaillés, même à distance. Cette annonce s’inscrit dans une stratégie similaire à celle de Vivo, qui a popularisé ce type d’accessoires sur ses modèles haut de gamme.

Il y a deux semaines, nous rapportions aussi les premières informations sur les capteurs du Find X9 Pro. Ce nouvel unboxing confirme ces détails : un capteur principal Sony LYT-828 avec objectif True Chroma de quatrième génération, associé à des clichés capturés en 50 ou 200 mégapixels par défaut. Le smartphone proposera aussi de la vidéo en 4K à 120 images par seconde avec Dolby Vision et Log 10 bits. Enfin, les styles de couleur Hasselblad et un mode XPan amélioré viennent compléter l’ensemble, ce qui place ce nouveau smartphone parmi les plus ambitieux pour la photo du marché.