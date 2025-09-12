Un smartphone dans un appareil photo ? OPPO brouille les pistes avec Hasselblad

OPPO veut frapper un grand coup avec sa prochaine série Find X9. La marque annonce un kit photo conçu avec Hasselblad, inédit sur smartphone.

La photo reste l’un des terrains les plus disputés entre fabricants de smartphones. Apple a présenté ses iPhone 17 Pro et 17 Pro Max avec trois capteurs de 48 mégapixels, mais Samsung n’a pas hésité à les tourner en dérision avec son Galaxy S25 Ultra et son capteur de 200 mégapixels. Ces rivalités rappellent que, même sur les modèles premium, les marges de progression sont limitées par le format. Les constructeurs cherchent donc à innover autrement pour séduire les passionnés d’image.

Pour repousser ces limites, certains misent sur des accessoires externes. Xiaomi a déjà expérimenté des modules optiques amovibles, tandis que Vivo a lancé un téléobjectif externe avec son X200 Ultra. C’est désormais OPPO qui confirme un projet d’accessoires photographiques pour sa future série Find X9, en collaboration avec la marque suédoise Hasselblad. L’information a été partagée par Zhou Yibao, responsable produit chez OPPO, sur le réseau social Weibo.

Les futurs OPPO Find X9 auront droit à un kit photo unique

D’après les rumeurs relayées en Chine, ce kit inédit devrait inclure une poignée magnétique pour une meilleure prise en main lors des séances photo. Contrairement aux coques ou modules qui s’attachent mécaniquement, ce système magnétique serait plus pratique et rapide à utiliser. Ce dernier comprendrait aussi un téléobjectif externe conçu par Hasselblad, annoncé comme capable de fournir une meilleure résolution et une qualité d’image proche du matériel professionnel.

OPPO précise que ces accessoires ne seraient pas réservés uniquement au modèle Find X9 Pro, mais pourraient aussi être compatibles avec la version standard. La marque réaffirme par ailleurs son partenariat avec Hasselblad, renouvelé récemment pour co-développer un « système d’imagerie mobile de nouvelle génération ». Le lancement officiel du Find X9 est attendu en octobre. L’an dernier, le Find X8 Pro avait déjà montré les progrès du fabricant en matière de photographie, avec des résultats convaincants lors de nos tests. Ce kit pourrait donner au smartphone des atouts proches d’un appareil photo hybride, une avancée qui viserait directement les amateurs de photo exigeants.