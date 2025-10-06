Faire réparer son PC portable en atelier, c’est moins cher qu’en racheter un neuf ? Voici combien ça coûte vraiment

Quand votre PC portable tombe en panne, vous hésitez entre le faire réparer et en acheter un nouveau. Avant de vous décider, soyez sûr de connaître les vrais prix d'une intervention.

Votre PC portable vous sert tous les jours. Fatalement, ses composants s'usent et certains finissent même par lâcher. Sans aller jusque là, la baisse progressive de l'autonomie sur batterie est un problème auquel sont confrontés tous les utilisateurs d'une telle machine. Pour la grande majorité d'entre eux, la solution est d'abandonner l'appareil et d'en acheter un autre. L'autre option, à savoir l'amener dans un atelier spécialisé pour réparation, est souvent boudée.

“Ça va me coûter plus cher que reprendre un nouvel ordinateur“, entend-on souvent en guise d'argument. Mais est-ce vraiment le cas ? Pour tenter de répondre à la question, Adrien Piron de chez Assistouest a listé le coût moyen pour réparer la plupart des composants d'un PC portable. Il s'est basé sur les prix constatés dans la ville de Nantes, aussi faudra-t-il les ajuster à la hausse ou à la baisse selon l'endroit où vous vivez. Cela donne tout de même un très bon ordre d'idée.

Combien ça coûte de faire réparer son PC portable en atelier ?

Commençons avec ce que vous êtes le plus susceptible de faire changer : la batterie. Ici, la facture sera fortement influencée par son type. Si elle est amovible, comptez entre 50 et 90 € pour une nouvelle. Si elle est collée en revanche, comme sur plusieurs MacBook, on passe entre 150 et 200 €. Les batteries les plus chères sont celles destinées aux PC “gamers” ou professionnels, de 200 à 250 €. Au final, cela reste plus avantageux que de jeter l'ensemble à la poubelle.

C'est un peu la même chose avec les barrettes de mémoire RAM. En remplacer une défaillante vous demande de 60 à 100 €. Mais si le composant est soudé à la carte-mère, c'est impossible. Idem pour un clavier non démontable ou un connecteur de charge soudé. Autrement, changer des touches usées ou non fonctionnel coûte entre 80 et 150 € tout de même, et jusqu'à 250 € pour un changement complet.

Quant aux éléments les plus chers à réparer, l'un d'eux est l'écran. De 100 à 350 € en fonction de sa taille et des dégâts constatés. Un autre est le connecteur de charge. S'il est cassé, il faut le retirer et en mettre un autre, l'opération étant facturée en moyenne 140 €. Même simplement desserré ou abîmé, l'intervention demandera entre 80 et 120 €.

Enfin, c'est sans surprise la carte-mère d'un PC portable qui remporte la palme : en admettant qu'elle soit réparable, vous devrez payer de 400 à 600 € en moyenne pour la changer. Sur un PC en fin de vie, pas sûr que ça vaille vraiment le coup.

Comment réduire les coûts de réparation de son PC portable ?

Impossible de prévoir si et quand son ordinateur tombera en panne bien sûr. En revanche, vous pouvez faire en sorte d'anticiper dès le choix du modèle. Privilégiez les PC portables ayant un bon indice de réparabilité. Ils possèdent des composants amovibles et/ou facilement accessibles, au contraire des ultrabooks et autres modèles très fins qui obligent les fabricants à tout souder. À vous de voir si vous être prêt à sacrifier la légèreté de l'ensemble.

Prendre soin de l'appareil au quotidien est également une manière de diminuer les frais potentiels. N'attendez pas que la batterie se décharge complètement avant de brancher l'adaptateur secteur par exemple. Ne laissez pas le PC en plein Soleil, ou dans le froid. Pensez à rabattre l'écran quand vous ne vous en servez pas pour le protéger au mieux. Évitez de faire tomber du liquide sur le clavier, bref : autant de gestes simples qui allongeront la durée de vie de votre PC portable. Votre portefeuille vous remerciera.

Source : Assistouest