Acer présente le Switch Air 16, un ultra-portable léger, performant et pas cher

Acer est présent à l’IFA de Berlin. C’est lors du salon allemand que la marque a dévoilé ses nouveautés. Son produit phare ? L’Acer Swift Air 16, un ultra-portable qui a la particularité de peser moins d’un kilo.

Ce genre d’ordinateur ultra léger est généralement placé sur le segment des hauts de gamme, mais Acer a choisi une autre voie pour son Switch Air 16. Le prix affiché est en effet de 999 euros, du moins pour la version de base.

L’Acer Swift 16 Air impressionne par sa légèreté

Côté caractéristiques techniques, nous sommes dans du grand classique. Un écran 16 pouces AMOLED ou IPS selon les versions (2880 x 1800 pixels ou 1920 x 1200 pixels, 120 Hz), un processeur AMD Ryzen AI 7 350P, jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage au maximum.

Acer Swift Air 16 Ecran 16" AMOLED

2880x 1800 pixels

120 Hz

Ou

16" IPS 1920x1200 pixels 120 Hz CPU AMD Ryzen AI 7 360 GPU AMD Radeon 820M, 840M ou 860M RAM 32 Go LPDDR5 Mémoire interne SSD 1 To M.2 NVMe PCIe 4.0 Clavier Rétroéclairé chiclet Connectique - 2x USB Type-C

- 1x USB 3.2 Type A

- 1x HDMI 1.4

- 1x Jack 3.5 mm OS Windows 11 Batterie 50 Wh Poids 990 kg IPS

1,1 kg AMOLED Prix A partir de 999 euros

C’est bien dans le design que la marque de Taipei veut frapper fort, avec un châssis en magnésium (argent, acier, bleu ou blanc) ainsi qu’un clavier repensé. Ce dernier, visuellement très attrayant, est aussi extrêmement confortable. Sur ce point, on sent l’inspiration des XPS de Dell, qui nous avaient ravis lors d’un précédent test.

Nous avons pu prendre en main ce Swift Air 16 et nous devons dire que nous avons été séduits par la proposition. Le châssis en magnésium donne un côté très chic au produit, mais c’est bien sa légèreté qui impressionne. Nous avons presque l’impression d’avoir un châssis vide entre les mains, mais non, le PC est bien allumé. Avec un tel poids plume, on se voit bien le trimballer partout, tous les jours. Précision importante : seule la version IPS du PC fait moins d’un kilo, la version AMOLED pesant 1,1 kg. Là encore, c’est léger. Le prix aussi l’est, puisqu’il est vendu à partir de 999 euros.

Acer a également dévoilé un autre ultra portable intéressant : le Chromebook Plus Spin 514. Comme son nom l’indique, il tourne sous Chrome OS et est avant tout destiné aux entreprises et étudiants. Sa particularité est de tourner sur un processeur MediaTek Kompanio Ultra et d’avoir un stylet intégré. Pour le reste, nous avons un écran 14 pouces (1200p ou 1800p) ainsi qu’un format hybride, la dalle tournant autour du clavier. Prix de départ fixé à 699 euros.