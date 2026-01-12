Ce mystérieux perturbateur spatial intrigue les astronomes avec sa masse hors norme

Des astronomes ont repéré une structure étrange à plus de 11 milliards d’années-lumière. Elle est invisible, ultra-massive et semble abriter un cœur sombre. Ce phénomène, jamais observé auparavant, pourrait appartenir à une nouvelle catégorie d’objets cosmiques.

L’univers abrite des objets que l’on ne peut détecter qu’indirectement. Certains corps, trop sombres ou trop lointains, échappent aux télescopes traditionnels. Les scientifiques s’appuient alors sur des phénomènes comme la lentille gravitationnelle pour repérer ces masses invisibles. Ce même effet a récemment permis au télescope James Webb de repérer une supernova appelée « Hope », dont la lumière déformée pourrait aider à mieux comprendre l’expansion du cosmos. Ce type d’observation offre un nouvel accès à des structures cachées, parfois situées à des milliards d’années-lumière.

C’est par cette méthode qu’un objet totalement obscur a été détecté en 2025. Situé à plus de 11 milliards d’années-lumière, il a été repéré uniquement grâce à son influence gravitationnelle. Sa masse est estimée à un million de fois celle du Soleil. Cette découverte a immédiatement intrigué les chercheurs, qui n’avaient jamais observé de configuration comparable.

Des astronomes ont découvert un objet invisible avec une masse d’un million de soleils

Selon l’étude publiée dans Nature Astronomy, l’objet présente une structure étrange. Son cœur semble extrêmement dense, avec un rayon inférieur à 10 parsecs, ce qui laisse penser à un trou noir. Ce noyau massif est entouré d’un disque étendu dont la densité reste étonnamment stable sur plus de 100 parsecs. Les chercheurs indiquent que ce profil ne correspond à aucun objet connu.

Ils précisent que le centre concentre près d’un quart de la masse totale. En s’éloignant du cœur, la matière s’étale dans une forme circulaire et très plate, une configuration jamais observée auparavant. Les scientifiques évoquent ainsi la possibilité qu’il s’agisse d’une nouvelle classe d’objets sombres.

Plusieurs hypothèses sont étudiées. Il pourrait s’agir d’une galaxie naine ultracompacte, ou d’un objet composé d’un type de matière noire encore mal compris, dont les particules interagiraient entre elles. Des observations complémentaires sont prévues avec le télescope spatial James Webb. Si aucune lumière n’est détectée, cela confirmerait la nature entièrement obscure de l’objet. Une telle découverte remettrait en question certains modèles cosmologiques actuels et ouvrirait une nouvelle piste pour comprendre les structures invisibles de l’univers.