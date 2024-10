C’est l’un des plus grands mystères de l’univers et le télescope James Webb a fait une découverte qui pourrait enfin l’éclaircir

La découverte d’une supernova, nommée « Hope », par le télescope spatial James Webb, pourrait enfin éclaircir une vieille énigme sur l’expansion de l’univers.

Les astronomes ont récemment détecté une supernova d’un type particulier grâce au télescope spatial James Webb. Baptisée « Hope », cette dernière se trouve dans une galaxie lointaine qui apparaît comme étirée sous l’effet d’une lentille gravitationnelle. Ce phénomène se produit lorsqu’un objet massif déforme la lumière d’un autre situé bien plus loin. Datant d’une époque où l’univers n’avait que 3,5 milliards d’années, cette découverte pourrait apporter des réponses sur la vitesse d’expansion de l’univers, un sujet de débat depuis longtemps.

La tension de Hubble est un désaccord entre deux façons de mesurer la vitesse d’expansion de l’univers. Certains scientifiques calculent cette dernière en observant les galaxies proches, tandis que d’autres utilisent des méthodes qui regardent plus loin dans le passé de l’univers. Étonnamment, les résultats obtenus par ces deux approches ne s’accordent pas, créant un mystère que les astronomes peinent à résoudre. La supernova Hope pourrait fournir une nouvelle façon de mesurer cette expansion et, avec un peu de chance, permettre de mieux comprendre ce phénomène cosmique.

En observant la supernova Hope sous trois angles différents, le télescope James Webb a permis de mieux comprendre l’effet de lentille gravitationnelle, un phénomène prédictible grâce à la théorie de la relativité générale d’Einstein. Ce dernier se produit lorsque la lumière d’un objet lointain est déviée par la gravité d’un amas de galaxies, créant ainsi plusieurs images de l'objet à différents moments. Ces dernières sont décalées et permettent ainsi d’établir un calendrier précis de l’explosion de la supernova. Cela facilite les mesures liées à l’expansion de l’univers.

En comparant les données de la supernova Hope avec celles d'autres supernovas plus proches, les chercheurs ont constaté que ses mesures correspondent mieux à celles de l'univers « récent » et non à celles de l'univers « jeune », plus lointain. Cela renforce l'idée que Hope pourrait jouer un rôle crucial pour résoudre ce mystère de l'expansion de l'univers. Les scientifiques attendent des analyses supplémentaires pour confirmer ces résultats, mais cette découverte représente déjà un pas en avant important. Le télescope James Webb continue ainsi d'apporter des informations précieuses qui pourraient un jour percer ce mystère.

Source : webbtelescope