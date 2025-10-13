La clé de la matière noire enfin trouvée ? L’un des plus grands mystères de l’univers pourrait avoir été résolu

Et si notre univers n’était pas seulement fait de matière et d’énergie ? Une nouvelle théorie suggère que tout ce qui existe pourrait reposer sur l’information elle-même. Cette idée pourrait éclairer deux des plus grands mystères de la cosmologie moderne.

Depuis plus d’un siècle, les scientifiques tentent de comprendre pourquoi une partie de l’univers leur échappe. Les équations d’Einstein expliquent la gravité, tandis que la mécanique quantique décrit le monde microscopique. Pourtant, ces deux piliers de la physique ne s’accordent pas toujours, surtout lorsqu’il s’agit de phénomènes comme les trous noirs, la matière noire ou l’énergie sombre. Ces zones d’ombre continuent d’intriguer les chercheurs du monde entier.

Dans un article publié par The Conversation et repris par Space.com, le physicien Florian Neukart propose une approche radicalement nouvelle. Selon lui, l’information, et non la matière ou l’énergie, serait la base de tout ce qui compose l’univers. Ce concept, appelé Quantum Memory Matrix (QMM), imagine que l’espace-temps n’est pas continu, mais formé de minuscules “cellules” capables de conserver la trace de chaque événement, comme si le cosmos possédait une mémoire.

Une mémoire cachée de l’espace-temps pourrait expliquer la matière noire et l’énergie sombre

Chaque interaction, chaque particule laisserait une empreinte dans ces cellules d’espace-temps. En s’accumulant, ces dernière formeraient des zones denses qui agiraient comme la matière noire, cette substance invisible qui maintient la cohésion des galaxies. Lorsque ces cellules atteignent leur limite de stockage, elles généreraient une énergie résiduelle comparable à l’énergie sombre, responsable de l’expansion accélérée de l’univers. Autrement dit, l’univers se souviendrait de tout ce qui s’y est produit, et cette mémoire influencerait son évolution.

Selon les chercheurs, ce modèle pourrait même expliquer pourquoi l’univers traverse des cycles d’expansion et de contraction. Une fois la “mémoire” saturée, un nouveau cycle commencerait, évitant ainsi la disparition totale de la matière. L’équipe a déjà testé une partie de cette théorie sur des ordinateurs quantiques, avec des résultats prometteurs. Si elle se confirme, cette idée pourrait non seulement révolutionner la cosmologie, mais aussi la conception des futurs ordinateurs. L’univers ne serait alors plus seulement un espace de matière et d’énergie, mais un gigantesque réseau d’informations en constante écriture.