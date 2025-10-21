Un mystérieux débris spatial encore fumant s’écrase en Australie : un expert dévoile son origine

Des débris encore fumants ont été découverts en Australie-Occidentale le 18 octobre dernier. Un analyste spatial a étudié cet objet intrigant et son enquête lui a permis de déduire sa probable origine.

Si l’espace nous fascine, il peut également représenter une menace. Les astéroïdes susceptibles de frapper la Terre en sont un bon exemple. Cette année, l’astéroïde 2024 YR4 – qui pourrait finalement heurter la Lune à la place de la Terre(ce qui ne serait pas sans danger)– avait suscité l’inquiétude des astronomes.

Mais d’autres objets spatiaux peuvent s’écraser sur notre planète, et leur origine n’est pas forcément extraterrestre. Le 18 octobre dernier en Australie, des mineurs ont découvert une plaque encore fumante qui semblait tomber du ciel. Par chance, elle est tombée près d’une route d’accès isolée, à près de 30 kilomètres à l’est de Newman. Les forces de l’ordre de l’Australie-Occidentale et l’Agence spatiale australienne sont venues constater l’incident. Restait à déterminer son origine.

Lire aussi : Une partie de la Terre originelle serait encore enfouie sous nos pieds, voici ce que révèle cette récente étude

Le débris spatial découvert en Australie provient probablement d’une fusée chinoise Jielong 3

L’étude préliminaire de ces intrigants débris suggère qu’il s’agit de fibre de carbone, qui pourrait appartenir à une fusée. Laquelle ? L’analyste spatial Marco Langbroek, spécialiste en astrodynamique et missions spatiales à la faculté d’ingénierie aérospatiale de l’Université de technologie de Delft aux Pays-Bas, s’est emparé de cette enquête.

Il révèle dans un article publié le 20 octobre dernier que cet objet ressemble à un réservoir sous pression à enveloppe composite. Comme le rappellent nos confrères de Space.com, il s’agit d’un type de réservoir de fusée qui contient des liquides ou des gaz sous haute pression. Généralement, ils survivent à l’entrée dans l’atmosphère terrestre. Un élément en particulier a attiré l’attention de l’expert : lorsqu’il a été trouvé, ce débris était encore en train de brûler. S’il est bien d’origine spatiale, c’est inhabituel et cela suggère un impact très récent.

Selon Langbroek, il s’agit sûrement de débris orbitaux. Pour en déduire l’origine, il a examiné plusieurs objets spatiaux susceptibles d’y être liés. Il estime qu’un seul d’entre eux « se trouvait sur une orbite correspondant à un passage près de Newman dans les premières heures du 18 octobre : l’étage supérieur de la fusée chinoise Jielong 3 » (aussi connue sous le nom de Smart Dragon 3). D’après lui : « On ne sait pas grand-chose sur la taille et la masse des composants du Jielong 3 » – à part que son étage supérieur serait à carburant solide –, mais il s’agit d’une piste sérieuse pour identifier ces mystérieux débris.