Que sont ces mystérieux petits points rouges observés par le télescope spatial James Webb qui bouleversent notre connaissance de l’Univers ?

Cette nouvelle étude rebat les cartes de nos théories sur l’Univers : les petits points rouges observés par le télescope spatial James Webb (JWST) pourraient bien ne pas être des galaxies anciennes, mais constituer une nouvelle classe d’objets cosmiques.

Les observations réalisées avec le JWST sont une vraie mine d’or pour les astronomes. Elles leur permettent d’étudier des phénomènes et des corps célestes rares et intrigants et réservent de nombreuses surprises capables de transformer notre compréhension de la formation des galaxies et l’évolution cosmique.

Parmi ces découvertes inestimables pour le progrès scientifique, on recense par exemple la détection de sept quasars alimentés par des trous noirs supermassifs datant de l’Univers primitif. Viennent aujourd’hui s’ajouter à cette chasse au trésor de mystérieux « petits points rouges ».

Le télescope James Webb a découvert d’étranges « petits points rouges » qui défient nos théories sur l’Univers

Ces mystérieux « petits points rouges » observés par le JWST dans l’univers primitif sont intéressants à bien des égards. Selon nos confrères de Space.com, ils remettent en question nos connaissances sur l’évolution du cosmos – à tel point que certains scientifiques les surnomment les « briseurs d’univers ».

Si les astronomes pensaient qu’il s’agissait de galaxies primitives très différentes de ce que l’on connaît dans l’Univers local et âgé de 13,8 milliards d’années, une nouvelle étude publiée le 10 septembre dans la revue Astronomy & Astrophysics pourrait leur conférer une nouvelle identité. Ces petits points rouges pourraient en effet constituer une nouvelle classe d’objets cosmiques : les étoiles trou noir.

Pour arriver à cette interprétation, les astronomes ont analysé tout au long de 2024 la lumière des petits points rouges à différentes longueurs d’onde en partant du principe qu’ils étaient d’anciennes galaxies. En juillet, ils ont découvert un objet précoce, massif et très lumineux situé à environ 12 milliards d’années-lumière de la Terre qu’ils ont surnommé le « Cliff ». Ses spectres ont révélé qu’il s’agissait d’un objet unique et non d’un dense amas d’étoiles, probablement issu d’un trou noir supermassif extrêmement vorace.

Puisqu’il est « suralimenté », « Cliff » pourrait donc être le premier candidat d’étoile trou noir observée et pourrait représenter la première phase de formation des trous noirs observés aujourd’hui dans les galaxies, qui sont devenus supermassifs dès l’Univers primitif. Si cette théorie venait à se confirmer, elle pourrait expliquer comment les trous noirs ont pu atteindre des tailles supermassives avant même que l’Univers n’atteigne un milliard d’années, mais également leur origine. Les chercheurs continueront probablement d’étudier ces petits points rouges afin de confirmer leurs théories. Quoi qu’il en soit, l’Univers pourrait ne pas encore avoir livré tous ses secrets.