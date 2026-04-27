Ce moteur-fusée pas comme les autres vient de pulvériser un record mondial

Un moteur-fusée pas comme les autres vient de brûler pendant 300 secondes sans s'arrêter. Astrobotic a battu un record mondial avec son prototype Chakram. Une technologie qui pourrait transformer la propulsion spatiale des prochaines décennies.

reacteur astrobotic
Source : Instagram @Josh Dinner

Les moteurs-fusées classiques reposent sur une combustion stable et contrôlée dans une chambre pressurisée. Depuis plusieurs années, un autre principe cherche à s'imposer dans le secteur spatial. La NASA avait déjà dévoilé un nouveau moteur capable d'ouvrir la voie à l'exploration de l'espace lointain. Ces moteurs à détonation rotative, ou RDRE, fonctionnent via une onde d'explosion circulaire dans une chambre annulaire. Ils génèrent davantage de poussée tout en consommant moins de carburant. Mais les tests en conditions réelles restaient jusqu'ici limités en durée.

C'est dans ce contexte qu'Astrobotic vient de marquer un tournant. La startup américaine, basée à Pittsburgh, a conduit ses essais au centre Marshall de la NASA aux États-Unis. La course vers la Lune s'intensifie, avec de nombreux acteurs privés qui développent leurs propres systèmes de propulsion. Astrobotic fait partie de ces pionniers avec son moteur prototype Chakram. La firme bénéficie pour ce projet d'un soutien financier de la NASA via plusieurs contrats de recherche.

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Le moteur Chakram d'Astrobotic a tenu 300 secondes de combustion continue, un record mondial pour un RDRE

Le Chakram repose sur ce principe de détonation rotative. Les deux prototypes testés ont cumulé plus de 470 secondes de combustion lors de plusieurs tirs. Selon Astrobotic, le tir continu de 300 secondes est probablement le plus long jamais réalisé avec ce type de moteur. La stabilité thermique a été atteinte, signe d'un fonctionnement nominal et soutenu. Chaque prototype a produit plus de 18 000 Newtons de poussée. Aucun dommage visible n'a été constaté à l'issue de la campagne.

Bryant Avalos, responsable du projet chez Astrobotic, a décrit ce tir de 300 secondes comme “la cerise sur le gâteau“. La startup prévoit d'intégrer le Chakram dans ses futurs atterrisseurs lunaires Griffin. Le propulseur est aussi envisagé pour des missions de transport entre la Terre et la Lune. L'entreprise Venus Aerospace avait réalisé l'an dernier le premier vol test d'un moteur à détonation rotative aux États-Unis. Les travaux à venir porteront sur le contrôle de la poussée, le refroidissement et la réduction de masse. L'objectif est de préparer ce propulseur au vol.


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