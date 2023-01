La NASA dévoile un nouveau moteur de fusée qui rend possible l’exploration de l’espace lointain

Il faut bien admettre que depuis que l’Homme a marché sur la Lune, l’exploration spatiale est quelque peu au point mort. Non pas que les agences spatiales manquent d’ambition : quand ce n’est pas l’un qui prévoit d’installer des colonies sur notre satellite d’ici 2030, c’est l’autre qui annonce que Mars accueillera sa première ville autonome d’ici 20 ans. Mais qu’en est-il de ce qui se trouve au-delà de ces frontières, qui semblent pourtant déjà presque inatteignables ?

Cette question, bien entendu, la NASA se la pose également. Mais le voyage vers l’espace lointain est pour l’heure tout bonnement impossible, et pour une raison simple : nous ne bénéficions pas de la technologie nécessaire pour nous emmener aussi loin, que ce soit en termes de réacteur que de stockage du carburant. Mais cela pourrait bientôt changer. L’agence spatiale américaine travaille d’ores et déjà sur des solutions à ces problèmes, comme vaisseau propulsé à l’énergie nucléaire, capable de nous emmener sur Mars en seulement 45 jours.

La NASA dévoile un moteur de fusée révolutionnaire qui peut tout changer

Aujourd’hui, une nouvelle technologie pourrait elle aussi révolutionner le voyage spatial. Baptisée RDRE, pour « rotating detonation rocket engine » (moteur de fusée à détonation rotative), il s’agit, comme son nom l’indique, d’un moteur utilisant des détonations pour propulser sa fusée. De la même manière qu’une onde se propage à travers la matière, ce moteur génère de la poussée à partir d’explosions.

Cette technologie présente deux avantages majeurs. Premièrement, elle nécessite moins de carburant pour parcourir la même distance. Ensuite, plus prometteur encore, elle génère beaucoup plus de poussée que les moteurs actuels. Combinez ces deux éléments, et vous obtenez la possibilité de voyager beaucoup plus loin dans l’espace. Prochaine étape pour la NASA : construire une version grandeur nature de ce moteur. Et peut-être, un jour, l’utiliser pour repousser les frontières actuelles.