La course vers la Lune s’intensifie avec ce projet d’atterrisseur prêt à décoller avant 2030

Un nouveau concurrent s’invite dans la conquête lunaire. Fondée par l’un des pionniers de SpaceX, la société américaine Impulse Space prépare un atterrisseur capable de déposer trois tonnes de matériel sur la Lune.

Depuis quelques années, le retour sur la Lune n’est plus réservé aux agences spatiales. De nombreuses entreprises privées investissent désormais dans la construction de modules, de fusées ou de systèmes de transport destinés à soutenir les futures missions lunaires. Ces projets s’inscrivent dans un nouvel âge d’exploration spatiale, où les partenariats publics et privés jouent un rôle central.

C’est dans ce contexte qu’Impulse Space, société créée en 2021 par Tom Mueller, premier ingénieur recruté par Elon Musk chez SpaceX, a annoncé la conception de son propre atterrisseur lunaire. L’entreprise souhaite mettre à profit son expérience en propulsion et en transport spatial pour participer à la construction d’une présence durable sur la Lune. Le module, entièrement développé en interne, sera associé au système Helios, un étage de transfert spatial conçu pour acheminer la charge utile jusqu’à l’orbite lunaire.

Impulse Space veut livrer jusqu’à trois tonnes de matériel sur la Lune dès 2028

L’architecture de la mission repose sur un lancement commun du module Helios et de l’atterrisseur à bord d’une fusée moyenne ou lourde. Une fois placés en orbite terrestre, ce dernier servira de véhicule de croisière vers la Lune, avant de libérer le module pour la descente finale. Ce procédé évite tout ravitaillement intermédiaire et simplifie la mission. Chaque vol pourra transporter jusqu’à trois tonnes d’équipements, comme des véhicules lunaires, des générateurs ou des relais de communication. Impulse vise un premier essai en 2028, après le vol inaugural de son module prévu en 2026.

Avec ce projet, Impulse Space espère se positionner entre les petits atterrisseurs robotiques déjà utilisés par Intuitive Machines, ispace ou Firefly Aerospace, et les engins géants conçus pour transporter des astronautes, comme Starship de SpaceX ou Blue Moon de Blue Origin. Le moteur du futur atterrisseur utilisera le même mélange de protoxyde d’azote et d’éthane déjà testé avec succès sur le remorqueur spatial Mira. Cette annonce s’inscrit dans un contexte où la NASA prépare activement la mission Artemis 2, première expédition habitée autour de la Lune depuis plus de cinquante ans. Prévue pour 2026, elle ouvrira la voie au retour des astronautes sur la surface lunaire avec Artemis 3.