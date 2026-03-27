La NASA s’apprête à lancer le premier vaisseau interplanétaire à propulsion nucléaire de l’histoire

Cela fait plus de soixante ans que la NASA cherche à faire voler un vaisseau à propulsion nucléaire. L'agence vient enfin d'annoncer le lancement du premier d'entre eux vers Mars, prévu avant fin 2028. La course à l'exploration du système solaire entre dans une nouvelle dimension.

L'exploration spatiale repose depuis ses débuts sur la propulsion chimique. Les fusées brûlent leur carburant en quelques minutes, puis laissent le vaisseau filer vers sa destination. Cette approche atteint ses limites dès qu'il s'agit d'atteindre des destinations lointaines avec de lourdes charges utiles. Pour aller plus loin et plus vite, les ingénieurs cherchent depuis des décennies une alternative. Elon Musk lui-même a revu ses ambitions à la baisse concernant l'installation de l'Homme sur Mars.

La NASA vient de franchir un cap décisif dans ce contexte. Lors de son événement “Ignition” le 24 mars 2026, l'administrateur Jared Isaacman a annoncé le lancement du vaisseau SR-1 Freedom vers Mars avant fin 2028.

Le vaisseau SR-1 Freedom de la NASA utilisera un réacteur nucléaire à fission pour atteindre Mars avant fin 2028

Contrairement aux générateurs thermoélectriques à radioisotopes déjà embarqués sur des sondes comme Voyager ou le rover Curiosity, le SR-1 Freedom repose sur un principe différent. Ces anciens systèmes produisent de l'électricité à partir de la chaleur dégagée par la désintégration naturelle du plutonium.

Le SR-1 Freedom, lui, embarque un réacteur à fission de 20 kilowatts alimenté à l'uranium. Ce dernier génère l'électricité nécessaire pour ioniser un gaz propulseur et l'expulser à grande vitesse, produisant une poussée continue et très efficace. Selon la NASA, ce système offre une capacité de transport de masse en espace profond sans équivalent.

Le réacteur nucléaire sera placé en bout d'un long bras pour maintenir une distance de sécurité avec le reste du vaisseau. À son arrivée sur Mars, le SR-1 Freedom déploiera une flotte d'hélicoptères de type Ingenuity, baptisée “Skyfall”, pour explorer la surface de la planète rouge. Au-delà de cette mission, l'agence voit dans ce lancement une étape fondatrice pour établir un précédent réglementaire et industriel pour tous les futurs systèmes à fission, qu'il s'agisse de propulsion, de bases lunaires ou de missions vers le système solaire externe.

Ce projet ne part pas de rien. Depuis 1965 et le SNAP-10A, premier réacteur nucléaire américain à avoir volé dans l'espace, la NASA a multiplié les tentatives sans jamais concrétiser une mission interplanétaire de ce type. Le programme DRACO, dernier projet en date, a été annulé en 2025 faute de budget. Le SR-1 Freedom représente donc bien plus qu'un simple lancement.