Cette photo spectaculaire de la NASA révèle la supernova la plus ancienne jamais détectée sous un nouveau jour

Les progrès scientifiques et technologiques donnent naissance à des photos spectaculaires, mais leur intérêt n’est pas seulement esthétique : ces clichés permettent parfois de découvrir des caractéristiques demeurées jusque-là invisibles. C’est le cas de cette photo impressionnante d’une supernova âgée de près de 2 000 ans, soit la plus ancienne connue.

Il est de ces étoiles en fin de vie qui connaissent une mort spectaculaire : ce sont les supernovas. Astres massifs, leur cœur s’effondre brutalement lorsqu’elles sont à court de carburant nucléaire. La déflagration qui en résulte – et qui leur vaut le nom de supernova – est si puissante qu’elle projette dans l’espace une grande partie de la matière stellaire.

Située à 8 000 années-lumière de notre planète, RCW 86 – aussi connue sous le nom de SN 185 – est l’une de ces supernovas. Les archives constituées par des astronomes chinois permettent de dater son explosion – qui aurait été visible pendant 8 mois environ – à l’an 185 de notre ère. Grâce à la photo inédite (ci-dessus), RCW 86 se révèle sous un nouveau jour.

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Cette photo de la plus vieille supernova documentée révèle des caractéristiques inédites

Ce cliché impressionnant a été pris par l'observatoire IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) de la NASA. Lancé en 2021, IXPE est un véritable atout pour la recherche astronomique : il possède une capacité unique pour étudier la polarisation des rayons X – soit l’oscillation des ondes par rapport à la direction de leur propagation, en résumé.

L’étude de la polarisation permet aux chercheurs de tenter d’élucider les phénomènes les plus énigmatiques de l’Univers, comme la rotation des trous noirs sur eux-mêmes ou la luminosité intense des pulsars sur le spectre des rayons X. IXPE a, par ailleurs, permis de percer le secret d’une supernova tournant sur elle-même à une vitesse folle.

Mais revenons à RCW 86. Sur la photo qu’IXPE a prise figure son rémanent – son « cadavre », en quelque sorte – et le cliché inédit permet d’en révéler les caractéristiques qui n’avaient, jusque-là, pas pu être observées par les astronomes. Les scientifiques ont analysé le bord extérieur de RCW 86 et se sont aperçus que la progression des gaz du rémanent semblait avoir pris fin dans la zone que la NASA a entourée.

Encore une fois, cette découverte vient souligner l’importance de croiser les sources, l’Agence spatiale américaine déclarant que sa mission IXPE contribue « à compléter le tableau de ce qu'ont observé d'autres télescopes ». Par exemple, l’observatoire spatial Chandra- X-Ray avait déjà détecté une « vaste cavité entourant le système », responsable d’une expansion de la supernova plus rapide que prévue.